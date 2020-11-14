طريقة حلى بيتي بان الفرنسي بالجبن والشكولاته

طريقة عمل بتي بان معجنات ومخبوزات شهيرة في كثير من دول العالم، وجاءت من داخل المطبخ الفرنسي وهي من مخبوزات الشهية واللذيذة جدا، ويمكن أن يتم تحضير مخبوز بيتي بان في المنزل بكل سهولة واتبعي تلك الوصفة لتحضير إفطار لأطفالك وأسرتك يستمتعوا بها كما إنها بها فوائد كثيرة غذائية من مواد بروتينية وفيتامينات تبني جسم الطفل أفضل من الجاهزة، وتتكون من عجين بسيط عبارة عن رقائق بينها طبقات مدهونة بالزبدة، توضع داخلها انواع كثيرة من الحشوات من جبن أو شوكولاته وتقدم ساخنة أو باردة مع مشروبك المفضل. مكونات عمل حلى بيتي بان بالمنزل عدد 3 كوب دقيق ونصف. عدد 2 ملعقة كبيرة سكر. ½ ملعقة صغيرة ملح. كوب وربع ماء فاتر. 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة ناعم. ⅓ كوب زيت نباتي أو زيت ذرة. ملعقة كبيرة خميرة حبيبات فورية. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ½ ملعقة صغيرة فانيليا بودرة. مكونات عمل حلى بيتي بان بالمنزل لدهن وجه العجين: نصف كوب زبدة بحرارة الغرفة. صفار بيضة. 2 ملعقة كبيرة حليب. رشة صغيرة فانيليا. للحشوه جبن كيري. شوكولاته على حسب الرغبة. خطوات تحضير بيتي بان مخبوزات سريعة ضعي الدقيق في وعاء بعد نخله ويضاف عليه ملح والخميرة مع البيكنج بودر والسكر مع لبن بودرة والفانيليا وقلبي المكونات جيدا.

ثم ضيفي عليهم الزيت ثم الماء واعجني بالتدريج جيدا حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ولا تلتصق بالاصابع أو الوعاء.

ثم غطي العجينة بكيس من النايلون واتركيها على جنب حتى تختمر تماما وتنتفخ ويتضاعف حجمها وتلك تأكيد أن العجين قد اختمر.

ثم قطعي العجينة إلى قطع متساوية حوالي 6 أقسام، وافردي القسم الأول وادهنيه بالزبدة من كل الأطراف واثني الأطراف إلى الداخل ثم إلى أعلى حتى تصلي إلى منتصف ومن أسفل المنتصف مرة أخرى.

كرري تلك الخطوة حتى تنتهي من كل كمية العجين وضعي كل القطع داخل الفريزر واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

اخرجي قطع العجين من الفريزر وافرديها وقطعيها من الأطراف حتى يكون شكلها مستطيل، ثم نبدأ بتقطيع أول قطعة من عجين من المنتصف وتكون على شكل طولي وفي كل طرف نضع قطعة من الجبن أو شوكولاته ونبدأ في لفها.

تكرر تلك العملية أكثر من مرة حتى تنتهي من كل الكمية، وضعي قطع البتي بان في صينية وتبطين الصينية بورق زبدة وتغطى وتترك حتى تختمر تماما. خطوات تحضير بيتي بان مخبوزات سريعة

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