الدكتورة ريهام البلوي ل"دوت الخليج": هذه أبرز أسباب الالتهابات النسائية

الالتهابات النسائية مصطلح شامل لكثير من الأمراض البسيطة التي تصيب الجهاز التناسلي لدى المرأة، وتعد من الأمراض الشائعة التي يمكن الشفاء منها خلال أيام، إلا في حال عدم علاجها مبكرًا، هذا ما أكدته أخصائية النساء و الولادة من مستشفى الهيئة الملكية الدكتورة ريهام البلوي، والتي أطلعتنا عن أنواع الالتهابات النسائية وأعراضها وأسبابها، كما التالي:

أنواع وأسباب الالتهابات النسائية:

التهاب بسيط ويحدث بسبب استخدام غسول المناطق الحساسية غير الطبي أو التعرض لصابون وعطور تهيج منطقة المهبل.

التهابات بكتيرية ويحدث بسبب تغير في البيئة البكتيرية في المهبل، وعادة مايصيب النساء في بداية الزواج أو في فترات الحمل، أو بداية البلوغ.

التهابات فطرية وتحدث بسبب الإصابة بعدوى المبيضة البيضاء، وهي عدوى تظهر في كافة الأماكن الرطبة في الجسم، وسببه الإصابة بالسكري، أو استخدام حبوب منع الحمل، وضعف جهاز المناعة، واستخدام المضادات الحيوية.

داء المشعرات وهو نوع من الالتهابات التي تصيب الجهاز التناسلي لدى المرأة، وعادة ما يكون مرض منقول جنسيًا.

هنالك نوع آخر من الالتهابات النسائية التي تحدث بسبب انخفاض مستويات الإستروجين بعد انقطاع الطمث أو إزالة المبايض.

أعراض الالتهابات النسائية:

ألم في المهبل.

وجود إفرازات مهبلية بيضاء أو صفراء.

سماكة الإفرازات المهبلية.

رائحة قوية للإفرازات المهبلية.

الحرقة و الحكة و التهيج في المهبل.

ألم أثناء الجماع.

إحمرار وتورم المهبل.

إزدياد الألم عند التبول.

نزيف مهبلي خفيف.

علاج الالتهابات النسائية:

التشخيص السليم المبكر أول خطوات علاج الالتهابات النسائية عن طريق فحص المنطقة ,اخذ مسحة من المهبل، وثم تحديد نوع الالتهاب، وهنا يختلف العلاج حسب المسبب المرضي، و العلاجات الطبية غالبًا ما تكون أحد الآتي:

تحاميل مهبلية نسائية تساهم في تطهير المهبل، و عادة ما تستخدم في الحالات البسيطة.

الأدوية المضادة وتؤخذ لمدة معينة عن طرق الفم.

المراهم الطبية الموضعية.

وأخيرًا ننوه إلى عدم استخدام أي وصفات شعبية أو علاجات منزلية أو أدوية من مصادر غير موثوقة والتي يمكن ان تهدد الصحة الإنجابية لدى المرأة وتفاقم الحالة المرضية وتسبب أمراض أخرى يصعب علاجها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.