6 نصايح للعناية بالشعر في الشتا لازم تعمليهم

الشتاء بدأ بالفعل وجيه الوقت للتخطيط لروتين العناية بالشعر المناسب لفصل الشتا ، ممكن يكون اه الصيف انتهى بمشاكله ، ولكن الشتا معناه مجموعة جديدة من المشاكل اللي محتاجة تتعاملي معاها ، لان الجو الجاف والبارد ممكن يتلف الشعر لو ماخدتيش الاحتياطات اللازمة ، الشعر في الشتا بيلاقي صعوبة انه يحتفظ بالرطوبة ، وده بيخليه هش وضعيف ومعرض للتكسر والتلف ، ولكن مع ذلك كل المشاكل دي تقدري تتجنبيها بسهولة مادام عندك روتين العناية بالشعر للشتا.

روتين العناية بالشعر للشتا:

1- امنعي قشرة الشعر:

فروة الراس في الشتا بتبقى جافة اكتر وبتعاني من الحكة من اي وقت تاني بسبب قلة الرطوبة في الهوا ، وده بيأدي لمشاكل زي قشرة الراس وتهيج فروة الراس اللي ممكن تأدي لتساقط الشعر ، واللي ميعرفوش معظم الناس ان مشكلة قشرة الراس ممكن تتحكمي فيها بشكل كبير بالعناية المناسبة ، كل اللي انتي محتاجاه 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون او زيت جوز الهند ومعلقة صغيرة من عصير الليمون ، سخني الزيت ثواني على النار لحد ما يبقى دافي وبعدين امزجي معاه عصير الليمون ، دلكي فروة الراس بالخليط وسيبيه من 20 – 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالشامبو والبلسم.

2- التحكم في التجعد والهيشان:

واحدة من اكتر الحاجات المزعجة في الشتا ان الجو ممكن ياثر على ثبات الشعر ده غير خامة اللبس الشتوي كلها ممكن تتجمع في شعرك ، وده بيخليه متطاير وهايش ، استخدمي فرشة لتسريح الشعر تكون مزيج من الشعيرات البلاستيك والطبيعية ، اغسلي شعرك بمية فاترة مش سخنة ، لان المية السخنة هتزيل الزيوت الطبيعية اللي بتحمي وبتغذي الشعر ، استخدمي leave-in conditioner عشان تحافظي على نعومة شعرك.

3- امنعي بهتان الشعر:

قلة الرطوبة في الشتا مش بتجفف فروة الراس وبتخليه مجعد بس ، ولكن بتخلي الشعر باهت كمان ، وعشان تحلي المشكلة دي سرحي شعرك بمشط خشب اسنانة واسعة لازالة التشابك وحطي عسل نحل على الشعر كله من الجذور للاطراف ، غطي شعرك بقبعة استحمام او فوطة وسيبيه لمدة 30 دقيقة تقريبا ، وبعدها اغسليه بمية فاترة ، العسل مرطب طبيعي بيحبس الرطوبة جوه الشعر وبيساعد على استعادة اللمعان وعلاج تلف وبهتان الشعر.

4- زيت الزيتون للحفاظ على صحة الشعر:

سخني معلقتين صغيرين من زيت الزيتون ودلكي بيهم فروة راسك ، التدليك البطيء للزيت بيساعد على اختراق الجذور بعمق ، وده هيساعد في الحفاظ على فروة راسك رطبة وهيحسن الدورة الدموية ، وده هيضمن حصول بصيلات الشعر على التغذية الكافية ، وكمان هيمنع تساقط الشعر ، وتقدري تستخدمي كام معلقة كبيرة من زيت الزيتون عشان تغطي شعرك بالكامل من الجذور للاطراف كعلاج وترطيب عميق للشعر.

5- جففي شعرك بشكل صحيح:

نصيحة مهمة جدا مترفعيش شعرك ولا تلمية ابدا وهو مبلول ، لان ده ممكن يسبب للشعر وفروة الراس مشاكل كتير زي قشرة الشعر, التكسر, تقصف الاطراف ، وكمان متفركيش الشعر بالفوطة بعنف عشان تنشفيه لان الاحتكاك ده هيسبب ضرر للشعر ، افضل طريقة لتجفيف الشعر هي الضغط بالراحة على الشعر بالفوطة عشان تتخلصي من المية الزيادة ، وبعدين استخدمي السيشوار على درجة حرارة باردة ، ولو عايزة تستخدمي الهوا السخن عشان تسرعي عملية التجفيف ، اتأكدي انك تخلي السيشوار بعيد عن الشعر بمسافة 15 سم على الاقل.

6- استخدمي البلسم بشكل صحيح:

خلال الشتا الشعر محتاج للترطيب بشكل مكثف ، وده بيخلي البلسم جزء مهم من روتين العناية بشعرك ، واستخدام زيوت الشعر والترطيب العميق على الاقل مرة واحدة في الاسبوع امر حيوي ومهم جدا للحفاظ على صحة شعرك ، مهم انك تنهي كل غسلة لشعرك بالبلسم ، اغسلي شعرك كويس بالشامبو وبعدين اشطفيه كويس ، وبمجرد ما تتخلصي من رغوة الشامبو بالكامل ، ابدأي حطي البلسم من نص الشعر لحد الاطراف ، وركزي على الاطراف اكتر حاجة لانها بيكون اكتر جزء في الشعر متضرر ، سيبي البلسم على الشعر لمدة كام دقيقة وبعدين اشطفيه بالمية الباردة او الفاترة ، وبننصح ان اخر شطفة للشعر تكون بمية باردة لان الخطوة دي هتحافظ على الرطوبة جوه الشعر وهتخليه ناعم وبيلمع وصحي.

خلي النصايح دي جزء من روتين العناية بشعرك هتحافظ عليه صحي طول الشتا ، جربوا النصايح وشاركونا تجربتكم ونتايجها معاكم.

دليل خطوة بخطوة ازاي تستخدمي الزيت للشعر لتكثيفه وترطيبه