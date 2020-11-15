ما دوت الخليج الاطعمة التي يجب تجنبها لمرضى حصى المرارة، وتعد المرارة من اعضاء الجسم الحيوية التي تقع تحت الكبد في الجانب الأيمن من البطن، ومهمتها تخزين العصارة الصفراء التي يفرزها الكبد، ثم إفراز هذه العصارة إلى الأمعاء عبر القناة المرارية. والصفراء دوت الخليج السائل الذي يساعد على هضم الدهون.

وتتعرض المرارة كما الكلى، لتشكل الحصى داخلها ما يسبب الالم الشديد وعدم الراحة. والحصيات المرارية دوت الخليج جسيمات صلبة تتشكل بسبب ترسب الكوليسترول أو بعض الأصبغة مثل البيلروبين الموجودة في العصارة الصفراء ضمن كيس المرارة.

يحتاج مرضى المرارة لاتباع نظام غذائي محدد للتخفيف من اعراض حصى المرارة او منع تفاقمها، وبالتالي تجنب بعض اصناف الطعام التي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج الاطعمة التي يجب تجنبها لمرضى حصى المرارة

تعد الاطعمة الغنية بالدهون في طليعة الاطعمة التي يجب تجنبها امرضى المرارة‬، كونها من مهيجات المرارة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهاب المرارة. ويعود السبب في ذلك لضعف امتصاص الدهون عند الإصابة بأمراض المرارة.

ويمكن لهذه المسألة ان تتفاقم عند بعض مرضى المرارة ممن يعانون من السمنة وزيادة الوزن، او الذين يعانون من خسارة الوزن بشكل سريع. اضافة الى الاطعمة الغنية بالكوليسترول وهو السبب الرئيسي لتكون الحصى في المرارة.

مع العلم بأن بعض مرضى الحصيات المرارية لا يعانون من اية اعراض الا في حال كانت الحصى كبيرة وتسبب انسداداً في قناة المرارة ما يؤدي الى الام البطن.

والهدف من تغيير النظام الغذائي لمرضى المرارة، تخفيف الضغط عن المرارة الملتهبة من خلال تجنب الاطعمة المهيجة للمرارة والتي تؤدي لتحريض اعراض مرض المرارة.

ومن الاطعمة التي يجب تجنبها لمرضى حصى المرارة:

• منتجات الالبان كاملة الدسم: مثل الجبن، الآيس كريم، القشدة، التي تعتبر أيضاً من مهيجات المرارة.

• الأطعمة المقلية: بسبب ارتفاع نسبة الدهون فيها.

• اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة: التي تعد من مهيجات المرارة وتحرض اعراض التهاب المرارة او التهاب القولون المرارة لدى مرضى حصى المرارة.

• منتجات الدقيق الأبيض: كونها فقيرة بالالياف الغذائية ما يزيد خطر تشكل حصى المرارة وزيادة اعراض التهاب المرارة.

• الزيوت النباتية: التي تحتوي على احماض اوميغا 6 الدهنية التي تزيد من اضطراب امتصاص الدهون الناجم عن مرض المرارة.

• الزبدة: لأنها غنية بالدهون والكوليسترول.

• الأفوكادو: غنية بالدهون التي يجب تجنبها من قبل مرضى المرارة.

• الأسماك المعلبة في الزيت: لأنها غنية بالدهون.

• الحلويات: التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة والدهون بنسبة عالية.

• الاطعمة المالحة: مثل المعجنات ورقائق البطاطس.

• المشروبات الغازية: لاحتوائها على السكر والكافيين بنسبة عالية.

• البيض.

ما دوت الخليج الاطعمة المفيدة لمرضى حصى المرارة

في المقابل، فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالخضروات والفواكه يعد افضل الوسائل لتحسين وحماية المرارة من المضاعفات.

وتعد الخضروات والفواكه غنية بالالياف الغذائية الضرورية لصحة المرارة كما أنها شبه خالية من الدهون والكوليسترول.

واهم الاطعمة المفيدة لمرضى حصى المرارة:

• الطماطم.

• الخضار الورقية.

• الفلفل.

• الحمضيات.

• الاسماك والدجاج.

• البقوليات.

• المكسرات النيئة.