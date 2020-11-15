الملح أحد التوابل الرئيسية التي لا غنى، إلا أن الأطباء ومختصي التغذية يحذرون دائما من الإفراط في تناول الملح كونه يؤثر على ضغط الدم، ويساهم في تحزين الماء في الجسم، وله أضرار أخرى، وهنالك علامات تدل على الإفراط في تناوله، نتعرف عليها في التالي:

علامات الإفراط في تناول الملح:

وفقًا لدورية "هيلث دايجست"، هنالك عددًا من العلامات التي تشير إلى تناول الملح "أكثر من اللازم"، وهي:

العطش : ويكون ذلك بسبب تناول عدد من الأطعمة التي تحتوي على الملح مما يسبب ارتفاع في الصوديوم في مجرى الدم، يحفز الجسم إلى طلب الماء.

: ويكون ذلك بسبب تناول عدد من الأطعمة التي تحتوي على الملح مما يسبب ارتفاع في الصوديوم في مجرى الدم، يحفز الجسم إلى طلب الماء. الذهاب للحمام : الملح يحفز عمل الكلى ويحفز الجسم إلى طلب الماء لعمل توازن في مستوى الملح في الجسم، وبالتالي يسبب كثرة التبول.

الملح يحفز عمل الكلى ويحفز الجسم إلى طلب الماء لعمل توازن في مستوى الملح في الجسم، وبالتالي يسبب كثرة التبول. الانتفاخ: الملح يساهم في تخزين الماء في الجسم، وبالتالي يسبب تورم في الأطراف، وخاصة اليدين والقدمين.

الملح يساهم في تخزين الماء في الجسم، وبالتالي يسبب تورم في الأطراف، وخاصة اليدين والقدمين. حاسة التذوق : كثرة الملح تضر عملية التذوق، ويصبح الشخص لا يتذوق الطعام من غير ملح.

كثرة الملح تضر عملية التذوق، ويصبح الشخص لا يتذوق الطعام من غير ملح. الإصابة بالأمراض: الإفراط في تناول الملح يضعف جهاز المناعة، ويرفع من نسبة التعرض للأمراض المنتشرة.

الإفراط في تناول الملح يضعف جهاز المناعة، ويرفع من نسبة التعرض للأمراض المنتشرة. حب الشباب : عدد من الدراسات الطبية أكدت أن الإفراط في تناول الملح ويساهم في الإصابة بحب الشباب.

عدد من الدراسات الطبية أكدت أن الإفراط في تناول الملح ويساهم في الإصابة بحب الشباب. البشرة الجافة : الإفراط في تناول الملح يضر البشرة ويفقدها النضارة ويسبب الجفاف.

الإفراط في تناول الملح يضر البشرة ويفقدها النضارة ويسبب الجفاف. النوم : تناول الأطعمة الغنية بالملح قبل النوم، يسبب الأرق، ويزيد صعوبة الاستغراق بالنوم.

تناول الأطعمة الغنية بالملح قبل النوم، يسبب الأرق، ويزيد صعوبة الاستغراق بالنوم. زيادة الوزن : الملح يمنع التخلص من الدهون في الجسم و بالتالي يسبب السمنة.

الملح يمنع التخلص من الدهون في الجسم و بالتالي يسبب السمنة. ارتفاع ضغط الدم: هو أحد أبرز أضرار الإفراط في تناول الملح، وذلك كونه يزيد من حركة الدم وتدفقه من القلب إلى أعضاء الجسم، التي يزيد أدائها بسبب التخلص من الملح الزائد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.