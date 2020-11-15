تنظيف المجوهرات القديمة بطرق بسيطة

طرق تنظيف المجوهرات، تعتبر أدوات الزينة هي ثروة المرأة وترغب دائمًا بالمحافظة عليها وأن تبقي المجوهرات جديدة كما كانت، ولكن الكثير منا يجهل الطريقة الصحيحة لتنظيف المجوهرات فهي ليست مثل الملابس أو الأحذية أو الأثاث فيمكن تنظيفها بسهولة، فما هي أفضل طريقة تنظيف المجوهرات؟

أسهل طرق تنظيف المجوهرات

هذه بعض الطرق الفعالة لتنظيف المجوهرات وجعلها تبدو مثل الجديدة وكما كانت:

يستخدم الخل في تنظيف أدوات الزينة والمجوهرات بشكل فعال لأنه يحتوي على خواص حامضية تقضي على الصدأ والأتربة والشوائب.

استخدام الخل لتنظيف المجوهرات

نضع المجوهرات في وعاء عميق ومعها كمية من الخل ونغطي الوعاء، وبعد مرور ربع ساعة نرفع الغطاء ونستخدم فرشاة ناعمة لتنظيف المجوهرات ومن ثم استخدام ماء فاتر لغسلها.

مضادات حموضة

حيث تساعد تلك المضادات في الوصول لأماكن دقيقة بين خلايا الذهب حتى تقضي على التلوث من أساسه.

استخدام مضادات الحموضة للتنظيف

نضيف مضادات الحموضة لقدر من الماء الساخن، ونضع به جميع المجوهرات وبعد فترة نفركها جيدًا، وبعد ذلك نستخدم قطعة قماش لتجفيفها.

معجون الأسنان

ويعتبر معجون الأسنان ذو تأثير فعال على الأوساخ العالقة بالمجوهرات بجميع أنواعها مجوهرات فضة أو مجوهرات ذهب.

استخدام معجون الأسنان لتجديد المجوهرات

نخلط معجون الأسنان بالماء ونحضر فرشاة أسنان ناعمة ونغمسها في الخليط ومن ثم نستخدمها لفرك المجوهرات.

الأمونيا

تعمل الأمونيا على تلميع المجوهرات وتجعلها كالجديدة، وبشكل خاص الألماس حتى يبقى جيدًا كما هو.

استخدام الأمونيا لتلميع المجوهرات

نمزج مقدار كوب ماء مع ربع كوب أمونيا وبعد مرور ربع ساعة نستخدم المزيج، ونحضر الفرشاة وتغسل بها المجوهرات لنزيل الأوساخ.

عدم تعريضها للهواء وخاصةً الفضة والنحاس وكذلك مواد التنظيف والمواد العطرية والعرق كثيرًا.

استخدام القماش القطني لتنظيف المجوهرات من آثار اليد.

في أماكن حفظ المجوهرات يفضل وضع قطعة من الطباشير لأنه يزيل رطوبة الهواء.

الاهتمام الدائم بتنظيف المجوهرات وقطع الزينة.

نصائح لتنظيف المجوهرات