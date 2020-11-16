النظام الغذائي بعد عملية استئصال الطحال، هو نظام يساهم في الاستشفاء ولا يرهق أجهزة الجسم في الهضم و الإخراج، ويعتمد على مجموعة من العناصر التي تحقق ذلك، وهي:

النظام الغذائي بعد عملية استئصال الطحال:

الطحال جزء من الجهاز المناعي في الجسم، وذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الأطعمة التي ينصح بها بعد استئصال الطحال، وهي:

الفطر: وهو غني بعنصر السيلينيوم، وفيتامينات ب، والريبوفلافين، والنياسين، وهي عناصر تعزز الجهاز المناعي.

وهو غني بعنصر السيلينيوم، وفيتامينات ب، والريبوفلافين، والنياسين، وهي عناصر تعزز الجهاز المناعي. توت الأساي: غني بعناصر غذائية تسمى الأنثوسيانين وهي عناصر مهمة لصحة جهاز المناعة.

غني بعناصر غذائية تسمى الأنثوسيانين وهي عناصر مهمة لصحة جهاز المناعة. المحار : غني بالزنك والذي لديه خواص لمكافحة الفيروسات من خلال تكوين خلايا الدم البيضاء وتنشيطها للمشاركة في الاستجابة المناعية.

غني بالزنك والذي لديه خواص لمكافحة الفيروسات من خلال تكوين خلايا الدم البيضاء وتنشيطها للمشاركة في الاستجابة المناعية. السبانخ : غني بالحديد وحمض الفوليك الذي يقوي الجسم، ويساعد على مقاومة التعب.

غني بالحديد وحمض الفوليك الذي يقوي الجسم، ويساعد على مقاومة التعب. البروكلي : غني بفيتامين أ و ج ومضادات الأكسدة ، التي تحمي الجسم من التلف.

غني بفيتامين أ و ج ومضادات الأكسدة ، التي تحمي الجسم من التلف. الرمان : يساهم في الاستشفاء من خلال تقوية الجسم على محاربة البكتيريا وأنواع عديدة من الفيروسات.

يساهم في الاستشفاء من خلال تقوية الجسم على محاربة البكتيريا وأنواع عديدة من الفيروسات. الخضروات الورقية: غنية بالألياف التي تعالج الإمساك الذي يعد من مضاعفات العمليات الجراحية.

ملاحظة: الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالتوابل و البهارات و الزيوت، وعدم تتناول الأطعمة الجاهزة و المصنعة والمعدة مسبقا أو التي تحتوي على مواد حافظة.

نصائح بعد استئصال الطحال:

تناول الأطعمة على وجبات صغيرة موزعة خلال اليوم.

التركيز على الأطعمة اللينة و المشروبات.

شرب الماء السوائل الصحية.

الراحة التامة والنوم الجيد.

عدم ممارسة أي أنشطة بدنية إلى تحت إشراف طبيب مختص.

العودة للحياة الطبيعية يكون تدريجًا.

شرب الكافيين يكون بمقدار بسيط فهو يساعد على تخفيف الشعور بالألم.

الإبتعاد عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتدخين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.