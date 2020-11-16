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جدة- ولاء حداد النظام الأحد,15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 21:00
النظام الغذائي بعد عملية استئصال الطحال، هو نظام يساهم في الاستشفاء ولا يرهق أجهزة الجسم في الهضم و الإخراج، ويعتمد على مجموعة من العناصر التي تحقق ذلك، وهي:
النظام الغذائي بعد عملية استئصال الطحال:
الطحال جزء من الجهاز المناعي في الجسم، وذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الأطعمة التي ينصح بها بعد استئصال الطحال، وهي:
- الفطر: وهو غني بعنصر السيلينيوم، وفيتامينات ب، والريبوفلافين، والنياسين، وهي عناصر تعزز الجهاز المناعي.
- توت الأساي: غني بعناصر غذائية تسمى الأنثوسيانين وهي عناصر مهمة لصحة جهاز المناعة.
- المحار: غني بالزنك والذي لديه خواص لمكافحة الفيروسات من خلال تكوين خلايا الدم البيضاء وتنشيطها للمشاركة في الاستجابة المناعية.
- السبانخ: غني بالحديد وحمض الفوليك الذي يقوي الجسم، ويساعد على مقاومة التعب.
- البروكلي: غني بفيتامين أ و ج ومضادات الأكسدة ، التي تحمي الجسم من التلف.
- الرمان: يساهم في الاستشفاء من خلال تقوية الجسم على محاربة البكتيريا وأنواع عديدة من الفيروسات.
- الخضروات الورقية: غنية بالألياف التي تعالج الإمساك الذي يعد من مضاعفات العمليات الجراحية.
ملاحظة: الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالتوابل و البهارات و الزيوت، وعدم تتناول الأطعمة الجاهزة و المصنعة والمعدة مسبقا أو التي تحتوي على مواد حافظة.
نصائح بعد استئصال الطحال:
- تناول الأطعمة على وجبات صغيرة موزعة خلال اليوم.
- التركيز على الأطعمة اللينة و المشروبات.
- شرب الماء السوائل الصحية.
- الراحة التامة والنوم الجيد.
- عدم ممارسة أي أنشطة بدنية إلى تحت إشراف طبيب مختص.
- العودة للحياة الطبيعية يكون تدريجًا.
- شرب الكافيين يكون بمقدار بسيط فهو يساعد على تخفيف الشعور بالألم.
- الإبتعاد عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتدخين.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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