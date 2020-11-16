فوائد الموز لتقوية المناعة وتحسين المزاج، تكمن في أن الموز يحتوي على المعادن والفيتامينات التي تساهم في ذلك، هذا بالإضافة إلى أنه يحتوي على عدد كبير من الألياف و المضادات المتنوعة التي تحقق مجموعة من الفوائد الصحية للجسم وهي:

فوائد الموز لتقوية المناعة: الموز غني بمضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سي وهي عناصر مهمة جدًا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من كثير من الأمراض.

فوائد الموز لتحسين المزاج: يعرف عن الموز احتوائه على مادة الترايبوتوفان وهي مادة لديها القدرة على مكافحة الاكتئاب وتحفيز الإحساس بالاسترخاء والارتياح ومقاومة الكآبة.

فوائد الموز الصحية:

يحتوي الموز على الحديد المهم لعلاج فقر الدم، حيث يعمل على إنتاج الهيموجلوبين المهم لتقوية الدم.

المنجنيز والنحاس والحديد والفسفور عناصر في الموز تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

فيتامين ب وفيتامين ج في الموز مهمة لصحة الدماغ وقدراته.

الموز مصدر للألياف الطبيعية وبالتالي يناسب مرضى السكري ويقي من أمراض القلب ويناسب متبعي الحميات الغذائية.

السكريات الطبيعية في الموز ترفع من طاقة الجسم وتعزز النشاط وتقي من الخمول و الكسل.

البوتاسيوم والمغنيسيوم من العناصر التي تحتاجها كافة أعضاء الجسم للقيام بالوظائف الحيوية.

الموز غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

كل عناصر ومكوناته الموز الأحمر تحسن من أداء الجهاز الهضمي وتقي من اضطراباته.

يساعد الموز بسبب احتوائه على الكالسيوم من صحة العظام ويقي من الهشاشة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.