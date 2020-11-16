شهور الخريف والشتاء في العادي بيكتر فيها نزلات البرد والأنفلونزا، ومع خطر وجود عدوى فيروس كورونا بقى مهم جداً اننا نهتم بصحتنا وقوة جهازنا المناعي، وممكن بأكلات بسيطة نعمل ده مع الالتزام بلبس الماسك والاجراءات الوقائية المعروفة، وجنب كل النصايح والأكلات اللي هنعرفك عليها مهم نقولك أنه لازم تهتمي بشرب كمية وفيرة من المياة كل يوم ماتقلش عن 2 لتر، لأن المياة لها دور كبير في ترطيب الجسم وتقوية جهاز المناعة بشكل كبير.. اعرفي معانا أكلات صحية هتساعدك تقوي مناعتك في موسم البرد والانفلونزا

أكلات صحية هتساعدك تقوي مناعتك في موسم البرد والانفلونزا

عصير البرتقال

بداية الخريف هي بداية موسم البرتقال، الفاكهة اللي تقريبا مابنلاقيش غيرها طول الشتاء.. عشان كده مهم جداً تهتمي بانك تاكلي برتقال وتشربي على الاقل كوباية عصير برتقال يومياً فريش، الكوباية دي فيها حوالي 100% من احتياجات الجسم اليومية لفيتامين سي اللي بيلعب دور مهم وقوي في تقوية جهاز المناعة، كمان بيحتوي على بعض العناصر اللي بتدخل في تكوين فيتامين A.

الرمان

الرمان من أهم الفواكه اللي ضروري تهتمي بأكلها، لانه مضاد قوي للبكتيريا، كمان عصير الرمان الفريش غني بفيتامين سي اللي هيساعد في تقوية جهازك المناعي الشتاء ده.

الثوم

الثوم من المحاصيل الخريفية الغنية والمهمة جداً، بيحتوي بشكل طبيعي على مركب اسمه الأليسين واللي تم اثبات انه بيقوي جهاز المناعة، كمان تناول الثوم وإضافته على الاكل يومياً يقلل من أغراض البرد والانفلونزا.

البطاطا الحلوة

اللون البرتقالي الطبيعي الموجود في البطاطا الحلوة موجود بسبب المحتوى الغني للبيتا كاروتين، وهوواحد من مضادات الأكسدة الطبيعية اللي بيتم تحويلها إلى فيتامين أ في الجسم. ولأن المستويات المنخفضة من فيتامين (أ) مرتبطة بجهاز المناعة الضعيف، مهم تحافظي تناول كمية كافية منها وتخلي البطاطا أكلة أساسية ليكي خلال الخريف والشتاء.

التوت البري

التوت البري كمان غير أنه فاكهة لذيذة ولكن بيمنح جسمك دفعة طبيعية من فيتامين سي ومركب البوليفينول اللي بيدعم صحة المناعة. . كمان تم إثبات أن المكونات الموجودة في عصير التوت البري تساعد في منع الإنفلونزا من إصابة الجسم، كوباية من عصير التوت البري الفريش والصافي مهمة جداً في فترات البرد والانفلونزا، لكن المهم تتأكدي أنك ماعندكيش حساسية منه.

قرع العسل

قرع العسل من الأكلات اللذيذة والرخيصة جداً، غني بالعناصر الغذائية الداعمة للمناعة زي مادة بيتا كاروتين ، اللي بيتحول إلى فيتامين أ في جسمك. و فيتامين أ اللي بيقوي جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى. كمان بيحتوي قرع العسل على فيتامين سي ، وهو عنصر غذائي معروف بتقوية المناعة بشكل كبير.

العنب

خلال موسم البرد والانفلونزا، لازم كمان تهتمي بأكل العنب بجميع ألوانه وأنواعه لأنه فاكهة مهمة جداً في تعزيز المناعة، بيحتوي على أكتر من 1600 مركب نباتي طبيعي، بما فيها مضادات الأكسدة اللي ثبت أنها بتحمي وظايف وصحة خلايانا، كمان بيحتوي على مركب ريسفيراترول ، اللي له تأثيرإيجابي كبير على المناعة.

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