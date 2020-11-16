طريقة عمل كفتة الأرز المصرية في المنزل من الألف إلى الياء

كفتة الأرز المصرية من أشهر وألذ وصفات الطعام في مصر والعالم العربي بأسره، وتعتبر صنف جميل ومميز خاصةً في الأعياد والاحتفالات وكافة المناسبات السعيدة، لذلك أقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة كفتة الأرز بالتفاصيل مع مقاديرها المضبوطة. مقادير عجينة كفتة الأرز المصرية: كيلو لحم مفروم (يفضل لحم جملي).

ك كوب أرز مصري مغسول ومنقوع ساعتين في الماء ومصفى.

حزمة بقدونس.

حزمة كزبرة خضراء.

حزمة شبت.

2 حبة بصل متوسطة الحجم.

رأس ثوم متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة. طريقة عمل عجينة كفتة الأرز المصرية: في محضرة الطعام أو الكبة ضع البصل ورأس الثوم وأوراق كل من الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت وافرمهم جيداً.

بعد ذلك قم بإضافة الكمون والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والسكر والبيكنج بودر والبهارات السبعة والبصل البودر والثوم البودر واخلطهم جيداً.

بعد غسل الأرز جيداً ونقعه وتصفيته من الماء تماماً وتنشيفه قم بطحنه في المطحنة، وبعد ذلك يصفى باستخدام مصفاة حتى نحصل عليه ناعم.

قم بإضافة الأرز المطحون واللحم المفروم لخليط الخضرة في الكبة واخلطهم جيداً، ثم يخرج الخليط من الكبة ويعجن باليد.

قم بتشكيل العجينة على شكل أصابع الكفتة واحرص على أن تبلل يديك بالقليل من الزيت أثناء التشكيل.

ثم تحمر في زيت غزير على النار حتى تحصل على اللون المميز المطلوب.

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