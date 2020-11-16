10 فوايد مذهلة من استخدام الجلسرين على الشفايف

لو عايزة شفايف ناعمة ولونها وردي طبيعي ، مافيش حاجة ممكن تحققلك ده افضل من الجلسرين ، الجلسرين يعتبر علاج ممتاز للشفايف ، ومش هتبقي محتاجة تستخدمي اي حاجة تانية ، وكلنا عارفين اكيد ان الجلسرين مرطب هايل جدا للبشرة خصوصا البشرة الجافة ، وتقدري تستخدميه بطرق مختلفة للبشرة ، ودلوقتي ممكن تستخدميه كمان للشفايف ، كتير من البنات بيعانوا من مشكلة الشفايف الغامقة ، مع الجلسرين هتتخلصي من المشكلة دي وهتخلي شفايفك شكلها حلو وصحي طول السنة ، تعالوا نشوف مع بعض في السطور الجاية كل فوايد الجلسرين للشفايف وازاي تستخدميه.

فوايد الجلسرين للشفايف:

1- بينعم الشفايف:

زي ما قولنا الخصائص المرطبة اللي موجودة في الجلسرين بتخليه هو العلاج المثالي للشفايف الجافة والمتشققة ، وممتاز جدا بشمل خاص لموسم الشتا اللي دايما بتكون الشفايف فيه جافة ومتشققة ، وفي بعض الحالات كمان ممكن يحصلها نزيف بسبب الجفاف الشديد.

2- بيخلي الشفايف وردي:

لو شفايفة غامقة لاي سبب ، تقدري ترجعي اللون الوردي للشفايف مرة تانية باستخدام الجلسرين كل يوم ، ادهني شفايفك بالجلسرين كل يوم قبل النوم ، وهتشوفي نتايج ملحوظة في وقت قصير جدا.

3- بيحافظ على ترطيب الشفايف:

الشفايف بتحتاج عناية باستمرار زي البشرة بالظبط ، مهم جدا انك تحافظي على ترطيبها كويس طول اليوم ، والجلسرين يعتبر افضل مرطب للشفايف وبيحافظ على رطوبتها.

4- بيمنع التقشر والنزيف:

واحدة من اكتر المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب جفاف الشفايف هي التقشر والنزيف ، في كتير من الحالات ممكن وضع الشفايف يبقى سيء جدا لدرجة انها يبقى شكلها محرج ، والجلسرين هيساعدك على علاج شفايفك ومنع المشاكل دي انها تحصل.

5- بيأخر علامات الشيخوخة:

زي بشرة الوجة بالظبط ، الشفايف كمان ممكن تتأثر بعلامات الشيخوخة ، الخيوط الرفيعة والعيوب مش مقتصرة على بشرتك بس ، والجلسرين ممكن انه يمنع العلامات دي ويحافظ على نعومة ونضارة شفايفك.

6- بيمنع التهيج:

الشفايف لما بتكون جافة اوي ، ممكن انها تسبب تهيج ، وتقدري تعالجي المشكلة دي وتمنعي انها تحصل مرة تانية بمساعدة الجلسرين ، يعتبر افضل علاج طبيعي للمشكلة دي.

7- بيعالج تقرحات الفم وقروح البرد:

قرح الفم وقروح البرد هي مشاكل بيتم علاجها غالبا بالمراهم الطبية ، ولكن في بديل افضل واكتر امان وهو الجلسرين ، لما بيستخدم بشكل موضعي بيبقى فعال جدا في علاج قرح الفم ، وقرح البرد كمان ممكن انها تلتئم بسرعة باستخدام الجلسرين.

8- بيزيل الشوائب:

تصبغ الشفايف مشكلة بيعاني منها كتير من البنات ، وده ممكن يحصل بسبب التعرض للشمس والمكياج وسوء العناية ، ولكن باستخدام الجلسرين تقدري تزيلي التصبغ والحصول على شفايف صحية.

9- بيزيل الجلد الميت:

الجلسرين عنده قدرة على ازالة الجلد الميت من الشفايف ، لو استخدمتيه بشكل يومي ، بيتم ازالة الجلد الميت وتجديد جلد الشفايف ، لانك لما بتتخلصي من الجلد الميت بتحفزي نمو جلد جديد ، وده هيخلي شفايفك شكلها صحي.

10- بيخلي الشفايف صحية:

الجلسرين من افضل الطرق للحصول على شفايف صحية ، بفضل قدرته على ترطيب البشرة وتنعيمها ومنع الجفاف وعلاج المشاكل المختلفة ومنعها ، الجلسرين يعتبر المكون الافضل اللي ممكن يحافظ على صحة شفايفك ، باستخدامه بانتظام هتضمني انك تحافظي على شفايفك في حالة ممتازة طول السنة.

ازاي تستخدمي الجلسرين للشفايف للحصول على افضل النتايج:

1- الجلسرين بيعمل مفعول اقوى مع عصير الليمون ، سواء لبشرة الوجه او للشفايف ، اخلطي الاتنين مع بعض لعلاج جفاف وتشقق الشفايف ومنع التقشر والنزيف.

2- افضل وقت لاستخدام الجلسرين هو بالليل ، لانه بيشتغل اثناء النوم ، بيرطب الشفايف وبينعمها ، وهتصحي تاني يوم هتلاقي شكلها صحي.

3- لتقشير الشفايف المتشققة ، اخلطي زيت الخروع مع الجلسرين ، بيعمل العجايب للشفايف وهتحبي النتايح جدا.

4- تقدري كمان تستخدمي مزيج من الجلسرين والعسل وعصير الليمون عشان تخلي شفايفك رطبة وناعمة.

5- استخدام الروج كل يوم ممكن يسبب غمقان الشفايف ، وعشان تمنعي ده ، استخدمي كمية صغيرة من الجلسرين ادهني بيها الشفايف قبل وضع الروج ، ده هيحمي الشفايف مش بس من الغمقان ، ولكن كمان بيوفر طبقة رطوبة اضافية هتساعد احمر الشفايف انه يتحط بسلاسة على الشفايف.

6- تقدري تعملي مرطب شفايف بنفسك في البيت عن طريق خلط الجلسرين مع زبدة الشيا ، وتقدري كمان تضيفي مكونات تانية زي العسل وزيت الخروع وغيرها من المكونات المرطبة لمنع المشاكل المختلفة والحفاظ على صحة الشفايف.

الميزة في الجلسرين انك مش ضروري تحطي له اي اضافات تانية عشان تستفادي منه ، هو لوحده بيعمل نتايج ممتازة جدا وهيخلي شفايفك ناعمة وصحية.

ازاي تتخلصي من تجاعيد الشفايف بطرق طبيعية