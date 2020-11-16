أفضل طريقة لعمل التتبيلة الحارة الدجاج

طريقة عمل تتبيلة دجاج حارة، كما نحن نعلم أن الدجاج يعتبر أحد أنواع اللحوم البيضاء المفيدة جدا للجسم، ولهذا السبب تحب كل ربات المنزل أن تقوم بإتقان تقديم الدجاج بطريقه جديده في كل مرة حتى يمكنها التنويع لأفراد عائلتها، والدجاج المشوي توجد له العديد والعديد من طرق التتبيل والتحضير لتوافق ازواق الكل. وسنقوم بتقديم لكم اليوم هذا الموضوع افضل طريقه لعمل التتبيلة الحارة للدجاج التي يحبها محبي الطعام الحار. مكونات عمل تتبيلة دجاج حارة 5 فصوص ثوم مهروسة جيدا. 1/2 ملعقة كبيرة من الملح. 1/2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. 2 ملعقة صغيرة من قرنفل. 1 ملعقة كبيرة من الشطة البودرة. 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. 1 كيلو من افخاذ الفراخ. طريقة تحضير تتبيلة الدجاج الحار اولا نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيدا.

ثم نقوم بغسل افخاذ الدجاج جيدا بالماء الدافئ.

تتبل كل البهارات المخلوطة مع بعضها جيدا.

ثم تترك افخاذ الدجاج المتبلة مسبقا منقوعة في البهارات لمدة لا تقل عن ساعة.

بعدها نقوم بجلب صينية الفرن ثم توضع أفخاذ الدجاج وتغطى بورق الفويل بأحكام.

ثم توضع في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

ثم نقوم بكشف الدجاج عن طريق إزالة الفويل ويدخل في الفرن مرة أخرى لشوى.

يترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يصبح لون سطح الدجاج اشقر.

وفي النهاية يقدم ساخنا مع الارز او السلطات. مكونات عمل تتبيلة دجاج حارةطريقة تحضير تتبيلة الدجاج الحار

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