أشهر طريقة كيك بسكويت مطحون بحشو الكريمة والشوكلاته

كيك بسكويت مطحون من أشهى أنواع الكيك سهل تحضير يمكن تحضيره في منزل بدلا من شراءه من المحلات وأيضا لتضمني سلامة الحلويات التي تقدميها لأولادك، وكيك البسكويت وصفة لذيذة وسريعة تحضيرها سهل ويمكن أن تعد ببسكويت الشاي العادي بعد طحنه واستخدامه بدلا من الدقيق كقاعدة لكيك بحشوات مختلفة تعطي النكهة المميزة للكيك، وتزين أيضا كيك بسكويت مثل تزيين التورتة محشو بالكريمة والفواكه أو يمكن أن تعد بطعم الشوكلاته على حسب الرغبة، وتعرفوا معنا على طريقة كيكة بسكويت مطحونة باسهل الطرق. مكونات طريقة كيك بسكويت مطحون ليزي كيك نحتاج إلى 4 أكواب من بسكويت الشاي المطحون ناعم ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ¾ كوب سكر أبيض عادي. عدد 4 حبة بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. ¾ كوب زيت نباتي. ¾ كوب حليب كامل الدسم. التزين نحتاج إلى كوب كريمة خفق. 2 مغلف دريم ويب. سكر بودرة ناعم التحلية. فواكه جافة للتزيين. خطوات عمل كيك بسكويت مطحون بحشو الكريمة أولا اخلطي البسكويت مع بيكنج بودر واتركيه على جنب في وعاء جاف ونظيف.

في طبق عميق آخر نحضر المكونات السائلة وهو خلط البيض مع السكر والزيت والحليب والفانيليا وخلطهم بمضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي حتى يتجانسوا.

ثم يضاف ببسكويت مطحون على خليط سائل من البيض وخلطهم معا مع مزجهم جيدا، ويصب خليط كيك البسكويت داخل قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بدقيق خفيف في قعر صينية وتقسيم خليط الكيك على صينيتين بأحجام متساوية.

في فرن ساخن على حرارة 170 مئوية، يدخل الصينية لمدة ربع ساعة حتى ينضج، ويخرج الكيك من الفرن ويترك جانبا حتى يبرد ويقلب في طبق مخصص للتقديم.

في وعاء يخفق كريمة دريم ويب جيدا مع السكر وساوي نسبة السكر في على حسب الرغبة على ذوقك، اخفي جيدا حتى يتكون خليط يمكن فرده.

يوزع خليط الكريمة على الكيك وفوقها النصف الثاني من الكيك وزينيها ببودرة السكر والفاكهة. مكونات طريقة كيك بسكويت مطحون ليزي كيكخطوات عمل كيك بسكويت مطحون بحشو الكريمة

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