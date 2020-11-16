طريقة ووصفات تطويل الشعر في يوم 3 سم

تطويل الشعر في يوم، تهتم العديد من الفتيات والنساء بشكل عام في الحصول على وصفات تطويل الشعر في يوم واحد، حيث يعد الشعر الجميل والطويل أحد المظاهر الأنثوية التى تسعى معظم النساء في الحصول عليها، لذا أعددنا ذلك المقال للحديث عن طريقة ووصفات تطويل الشعر في يوم فقط كما تشير إلى أهم معوقات تطويل الشعر بسرعة وأهم الأغذية المهمة للحصول على شعر طويل في وقت وجيز.

معوقات الحصول على الشعر طويل بسرعة

هناك بعض المعوقات التى تلعب دورا في عدم الحصول على شعر طويل، وتعد أحد تلك العوامل هو عامل الجيني والوراثة، حيث تلعب الجينات الوراثية دور أساسي في تحديد طول الشعر لدى العائلات وفي حال عدم وجود جين لتطويل الشعر في العائلة سوف يكون من الصعب الحصول على شعر طويل ويمكن في تلك الحالة الاستعانة بالشعر اامستعار.

كما يعد التعامل الخاطئ مع الشعر وعجزه أحد عوامل الإعاقة للحصول على شعر طويل، حيث يتطلب الشعر عناية خاصة وذلك يتم تحديده وفق نوع الشعر، يجب عدم الإكثار في قص الشعر في فترات متقاربة حتى لا يتم عجز السعر وتوقفه عن النمو.

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أهم الأغذية للحصول على شعر طويل

يعتمد الشعر على مجموعة من العناصر الغذائية حتى ينمو بشكل صحي وسريع، حيث مراعاة الأكل الصحي بشكل عام لضمان نمو سليم للشعر حيث يجب أن يتوافر في النظام الغذائي مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية للحصول على شعر طويل سريعا، وتشمل هذه الأغذية التالي:

البيض: يعد البيض من أهم العناصر الغذائية لنمو الشعر لإحتوائه على عناصر غذائية هامة للشعر.

اللحوم الحمراء: تعد اللحوم مصدر هام للبروتين والأجناس الأمنية بالإضافة للمعادن والفيتامينات الهامين لنمو الشعر.

وصفة تطويل الشعر في يوم بسرعة

تعد من أفضل وصفات تطويل الشعر على الإطلاق وصفة الثوم مع زيت الزيتون، حيث تعد الوصفة متكاملة لحل كافة مشاكل الشعر.

قم بإحضار 5 فصوص ثوم مطحونة مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويتم تطبيق الوصفة على الشعر لمدة ساعتين وتكرار 3 مرات بالأسبوع.