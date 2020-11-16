مرض يهدد صحة مرضى السكري من النوع الثاني

مرض السكري يكاد يكون أحد أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، وتزداد الإصابة به سنويًا، ولهذا المرض مضاعفات عدة معروفة على الصحة العامة، إلا أن دراسة جديدة كشفت عن تأثير خطير لمرض السكري يهدد حياة مرضاه وهو في التالي.

مضاعفات السكري:

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن معظم مرضى السكري من النوع الثاني قد يكونوا عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مميتة، مضيفة أنه يجب أن يكون منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وبحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس" فقد كانت النتيجة الأكثر لفتًا للانتباه في الدراسة دوت الخليج أن الغالبية العظمى من المرضى (93٪) لديهم مخاطر عالية أو عالية جدًا لوقوع مضاعفات مميتة في غضون عقد من الزمن.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور مانيل ماتا، وهو ممارس عام في المعهد الكتالوني للصحة في كاتالونيا بأسبانيا، إن نصف المرضى في المجموعة المعرضة للخطر للغاية ليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب، مما يعني أنهم لن يتلقوا أدوية لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تفاصيل الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من 373185 شخصًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر مع تشخيص مرض السكري من النوع 2 بحلول 31 ديسمبر 2016.

وقام الباحثون بحساب احتمال إصابة كل مشارك بنوبة قلبية مميتة أو سكتة دماغية في غضون 10 سنوات باستخدام فئات في إرشادات حول مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. الفئات الثلاث دوت الخليج: مخاطر عالية جدًا (أعلى من 10٪) ، ومخاطر عالية (بين 5٪ و 10٪) ، ومخاطر متوسطة (أقل من 5٪).

وكان أكثر من نصف المشاركين (53.4٪) معرضين بشدة لخطر الأحداث المميتة كانت هذه الملاحظة أكثر تكرارا عند الرجال (55.6٪) منها عند النساء (50.7٪). تم تصنيف حوالي 39.6٪ على أنها عالية الخطورة و