تتعرض اسناننا للعديد من التغيرات منذ الولادة وحتى الشيخوخة، بدءا بظهور الاسنان اللبنية للرضع وصولاً للتفريم او تساقط هذه الاسنان وبروز اسنان اخرى تبقى معنا لبقية العمر، اضافة لظهور الانياب والضروس.

وخلال هذه الرحلة، يمكن للاسنان ان تعاني من التسوس او التكسر او التخلخل، وهو محور موضوعنا اليوم.

وتخلخل الاسنان مسألة ليست بسيطة، ويمكن ان تتسبب في حال علاجها بالسرعة والشكل الصحيحين، بسقوط الاسنان من مكانها. وبالتأكيد هناك طرق عدة لعلاج تخلخل الاسنان، لكن بداية دعونا نتعرف سوياً على اسباب تخلخل الاسنان.

اسباب تخلخل الاسنان

يورد موقع "ويب طب" لعدد من الاسباب وراء حدوث تخلخل في الاسنان وهي:

• أمراض دواعم السن واللثة، التي قد تتسبب بإلحاق ضرر كبير بعظام الفكين والأسنان والأنسجة التي تربط السن باللثة مع الوقت.

• الصديد والتقيح في منطقة ما من اللثة.

• مرض هشاشة العظام الذي يسبب ضعفًا عامًا في مختلف عظام الجسم ومنها الاسنان.

• الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية لفترة محددة.

• اورام العظام وتعرض الاسنان للحوادث او اصابة ما.

• تسوس الاسنان واهمال نظافة الفم.

• مرض السكري وصريف الاسنان.

في حين ان تخلخل الاسنان اللبنية عند الاطفال قد يكون أمرًا طبيعيًا ومؤشراً على قرب سقوط الأسنان المؤقتة وبزوغ الأسنان الدائمة، إلا أن تخلخل الأسنان الدائمة لا يعد أمرًا طبيعيًا. بل قد يؤشر لحدوث مشكلة صحية خصوصاً اذا ما ترافق مع اعراض اخرى.

طرق علاج تخلخل الاسنان

جميع طرق علاج تخلخل الاسنان المذكورة ادناه، تتم بتوصية من الطبيب المختص واشرافه.

ويتم عادة علاج تخلخل الاسنان بالطرق التالية:

• ارتداء قوالب حماية الأسنان ليلًا خلال النوم: في حال كان سبب التخلخل الحاصل هو الشد على الأسنان أثناء اطباق الفكين.

• تنظيف اللثة بشكل عميق: للتخلص من البكتيريا التي يؤدي تراكمها في الفم لتخلخل الاسنان.

• علاج الأمراض التي تسبب تخلخل السن: او التخفيف من مضاعفاتها، مثل مرض السكري.

• الجراحة: ومنها جراحة السديلة التي يتم فيها ازاحة بعض انسجة اللثة بعيداً عن السن للسماح بتنظيف اللثة بعمق حول السن المتضرر. وجراحة طعم العظام وفيها يتم أخذ نسيج عظمي من منطقة ما من الجسم وزراعته في منطقة أخرى، ومع الوقت يبدأ الجسم بمراكمة الكلس فوق العظام المزروعة، مما قد يساعد على زيادة كثافة العظم وتقويته.

وجراحة طعم الانسجة التي تشبه جراحة طعم العظم، لكن النسيج الذي يتم زراعته هنا ليس نسيجاً عظمياً وإنما نسيج مأخوذ من منطقة سليمة من اللثة.

اضافة الى جراحة اللثة لاستئصال الانسجة اللثوية والعظمية التالفة المسببة لتخلخل الاسنان.

وهناك ايضاً طرق اخرى لعلاج تخلخل الاسنان منها:

• استخدام الأدوية أو غسول الفم المقاوم لالتهابات اللثة.

• تركيب جسور الأسنان.

• الخضوع لعملية زراعة الاسنان.

• تعديل إطباقة الأسنان من خلال التخلص من جزء من مينا بعض أسنان الفم، لتصغيرها وتخفيف الضغط عن الفكين عند الإطباق.

• خلع الأسنان، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال تعذر إنقاذ السن المتخلخل.

• تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د بانتظام لتقوية العظام والعلاج.

• استخدام الثوم من خلال تقطيعه لشرائح ووضعه على النسيج الملتهب في محيط السن المتخلخل وإبقائه لأطول فترة ممكنة، مع الحرص على تكرار هذه الطريقة 2-3 مرات يوميًا.

• استخدام زيت جوز الهند قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون صباحًا كغسول فم، والغرغرة بهذه الزيت لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة متواصلة قبل بصقه.