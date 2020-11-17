طريقة عمل بيتزا هت الإيطالية هشة محشية أطراف جبن في 10 دقائق

طريقة عمل بيتزا ناجحة في 10 دقائق، كل أم تبحث عن طرق سهلة وناجحة لعمل بيتزا مثل التي تقدم في المحلات والمطاعم وغيرها المختلفة، لتضمن سلامه ما تقدمه لأسرتها وأولادها ويمكن الوصول إلى بيتزا ناجحة جدا بمكونات بسيطة عند تجانسها معا يخرج لكي أفضل نوع بيتزا يعد في منزل بقوام طري وهش وناضجة وصوص الجبن على الوجه انسيابي وجميل مثل مطاعم بيتزا بالضبط، غالية سنحضر معا بيتزا يفضلها الكبار والصغار بطرق مختلفة من المطبخ الإيطالي فتعالي معنا للكشف عن سر عجينة البيتزا الهشة الطيبة بمكونات وخطوات بسيطة وسهلة يمكن تنفيذها بسهولة في مدة قصيرة. مكونات عمل بيتزا هت الإيطالية محشو الأطراف 4 كوب دقيق منخول. نصف ملعقة صغيرة ملح. رشة صغيرة سكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية. كمية من الماء الدافئ العجن. ربع كوب زيت زيتون. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة زبادي. للوجه طماطم مقطعة لقطع صغيرة. فلفل اخضر مقطع إلى قطع صغيرة. كمية من معجون الطماطم. رشة زعتر. رشة ثوم بودرة. ملح وفلفل أسود. فطر أو مشروم مقطع على حسب الرغبة. أي نوع لحوم مصنعة. كوب جبن موتزاريلا. عدد من جبن حشو أطراف البيتزا. خطوات تحضير بيتزا إيطالية مثل المحلات في وعاء انخلي الدقيق جيدا قبل استخدامه مع البيكنج بودر لإخراج الهواء منهم.

ثم في وعاء صغير اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيهم التخمير لمدة 5 دقائق للتفاعل الخميرة معك.

ضعي على الدقيق الملح وخليط الخميرة بالسكر والزبادي واخلطيهم جيدا حتى يتكون لديك عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

ادعكي العجين جيدا على سطح صلب منشور عليه دقيق لعجن العجينة لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة لينة، ثم كوري العجينة إلى عدد من الكور الكبيرة.

وتدهن الكور بالقليل من الزيت وغلفيهم بكيس من النايلون ويترك لمدة ساعتين على جنب في مكان دافئ لتختمر العجينة ويسهل فردها وتصبح عجينة بيتزا ناجحة.

كل كورة كبيرة قسميها إلى نصفين وافرديها على سطح صلب وتصبح متوسطة السماكة، ويدهن العجين المفرود في صينية، وفرد عليها صوص الطماطم وعليه الطماطم المقطعة والفلفل والفطر والجبن المبشور والموتزاريلا. مكونات عمل بيتزا هت الإيطالية محشو الأطرافخطوات تحضير بيتزا إيطالية مثل المحلات

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