15 ستايل مريح للشتا هتحبيهم وتضيفيهم لدولابك

في الشتا في حاجات اساسية المفروض تكون في دولابك ، ومن القطع دي تقدري تنسقي اكتر من لوك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض ستايلات مريحة للشتا ، وايه القطع اللي المفروض تكون موجودة عندك عشان تنسقي بيها كل الستايلات اللي معانا النهاردة.

القطع الاساسية اللي المفروض تكون في دولابك:

– البوت: كل ستايلات البوت وبشكل خاص ال Hunter boots اللي هيكون مناسب جدا لايام المطر ، وتنسقي معاه شراب طويل في الايام البرد.

– ايس كاب: الايس الكاب من الحاجات اللي هتدفيكي وهتحميكي من البرد.

– الشرابات الصوف: لازم يكون عندك الشراب الصوف خصوصا لو اطرافك بتسقع بسرعة ، هيبقى الصوف هو الاختيار المناسب.

– السكارف: السكارف كمان من القطع الاساسية في الشتا.

– الليجينج: من القطع الاساسية اللي المفروض تكون موجودة في دولابك في موسم الشتا.

– الفيست: الفيست ممكن تلبسيه فوق السويتر ، او تعملي طبقات وتلبسي الفيست وفوقيه جاكيت للايام البرد اوي.

– الجوانتي: مهم للايام البرد عشان تدفي ايدك.

– الجواكيت والبلوفرات: كل انواع وستايلات الجواكيت من القطع الاساسية في الشتا ، كمان الجاكيت الجينز يعتبر قطعة مهمة لانك ممكن تنسقيه على اي حاجة عندك في الدولاب وتعملي ستايل طبقات.

– البلوفر السميك: من اساسيات الشتا الكلاسيكية ، وهتلاقيه متوفر في كل مكان بستايلات والوان كتير جدا.

دلوقتي بعد ما بقى عندك الضروريات تقدري تنسقي ستايلات مختلفة.

ستايلات مريحة للشتا:

1- الشال الصوف مع البنطلون الجينز.

2- تيشرت مقلم بكم طويل وفيست Navy puffy.

3- الجاكيت مع بنطلون جلد والايس كاب.

4- سويتر وجاكيت صوف مع ليجينج و Hunter boots.

5- سويتر واسع مع بوت.

6- جينز مع سويتر وسكارف كاروه.

7- جينز مع سويتر Over-sized.

8- تيشرت برقبة V مع سويتر طويل.

9- جاكيت جينز مع تيشرت مقلم وسنيكرز.

10- جينز مع سويتر turtleneck.

11- ليجينج مع جاكيت puffy وايس كاب.

12- سويتر turtleneck مع جيبة قطيفة.

13- جينز مع تيشرت قطن وايس كاب وانكل بوت.

14- سويتر طويل مع تيشرت مطبوع وليجينج و hunter boots.

15- توب ابيض مع سويتر وجينز وانكل بوت.

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