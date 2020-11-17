دراسة: الافراط في تناول البيض وعلاقته بالسكري

جدة-ولاء حداد الثلاثاء,17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 18:00
البيض صنف رئيسي لدى الكثير من دول العالم، ويكثر تناوله في الصباح ضمن وجبة الإفطار، ولطالما حذر الأطباء من الإفراط في تناوله لما في ذلك من ضرر على الصحة، من حيث علاقته بارتفاع الكوليسترول الضار، وهاهي دراسة جديدة تؤكد ذلك وتربط بينه وبين مرض السكرين فكيف ذلك؟
البيض و السكري:
أظهر بحث جديد من جامعة جنوب أستراليا أن الاستهلاك الزائد للبيض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، حيث تم إجراء الدراسة الطولية التي استمرت لأكثر من 18 عامًا بالشراكة مع جامعة الصين الطبية، وهي الأولى لتقييم استهلاك البيض في عينة كبيرة من البالغين الصينيين.
ووجد أن الأشخاص الذين يستهلكون بيضة واحدة أو أكثر يوميًا ما يعادل 50 جرامًا يزيدون من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60٪.
أضرار البيض:
قال عالم الأوبئة وخبير الصحة العامة ، الدكتور مينج لي من جامعة جنوب أستراليا ، إن انتشار مرض السكري في العالم يمثل مصدر قلق متزايد، مشيرًا إلى أن النظام الغذائي هو عامل معروف وقابل للتعديل يساهم في ظهور مرض السكري من النوع 2، لذا فإن فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الانتشار المتزايد للمرض أمر مهم.
وأكد قائد الدراسة:" ما اكتشفناه هو أن ارتفاع استهلاك البيض على المدى الطويل أكثر من 38 جرامًا في اليوم زاد من خطر الإصابة بمرض السكري بين البالغين بنحو 25 %، "علاوة على ذلك ، فإن البالغين الذين يتناولون الكثير من البيض بانتظام أكثر من 50 جرامًا ، أو ما يعادل بيضة واحدة يوميًا لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض السكري بنسبة 60 %، كان التأثير أيضًا أكثر وضوحًا عند النساء منه عند الرجال".
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