سواء عايزة تحمي نفسك من نزلات البرد او تجنب الانفلونزا ، فانتي محتاجة لجهاز مناعة قوي ، وفي حين ان اللقاحات والادوية والعلاجات ممكن تساعد جسمك على التعامل مع البكتيريا والفيروسات ، ولكن انتي ممكن تحسني جهاز المناعة كمان بحاجات طبيعية ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال السطور الجايه هنقولك وصفات لزيادة المناعة بشكل طبيعي.

علامات واعراض ضعف جهاز المناعة:

قبل ما نشوف الوصفات تعالوا نعرف الاول ايه هي علامات واعراض ضعف جهاز المناعة اللي لو حسيتي باي حاجة منها دي تبقى انذار ليكي لضعف مناعتك.

– برودة الايدين, الصوابع, صوابع القدمين, الاذنين, او الانف.

– اسهال يستمر لاكتر من اسبوع.

– امساك.

– عيون جافة.

– اعياء.

– حمى خفيفة.

– صداع متكرر.

– طفح جلدي.

– آلام المفاصل.

– تساقط الشعر او بقع الصلع.

– الالتهابات المتكررة.

– الحساسية للشمس.

– الاحساس بالوخز او التنميل في الايدين والقدمين.

– مشكلة في البلع.

– تغيرات في الوزن.

– بقع بيضا على الجلد.

– اصفرار الجلد.

الاعراض دي ممكن تكون كمان بسبب حالات صحية تانية ومش بالضرورة بسبب ضعف المناعة.

اسباب ضعف المناعة:

في اربع اسباب رئيسية لضعف المناعة وهي:

1- الضغط العصبي.

2- عدم ممارسة التمارين الرياضية.

3- سوء التغذية.

4- الحرمان من النوم.

عوامل تانية ممكن تضعف المناعة هي:

– العمر: طبيعي ان حديثي الولادة, الاطفال, كبار السن مناعتهم بتكون اضعف.

– العلاجات الطبية زي العلاج الكيميائي والاشعاعي.

– الحالات الطبية زي مرض السكر, الايدز, والسرطان.

غالبا ضعف الجهاز المناعي بيأدي مشكلات صحية كتير ، عشان كده الافضل انك تحسنيه وتقويه في اقرب وقت عشان تحميه من الامراض المحتملة ، ودلوقتي هنقولك افضل العلاجات المنزلية اللي ممكن تساعد على تقوية جهاز مناعتك بشكل طبيعي.

وصفات لزيادة المناعة:

1- خل التفاح:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 معلقة كبيرة من خل التفاح.

1 كوباية مية.

عسل للتحلية.

الطريقة:

ضيفي خل التفاح والعسل لكوباية مية وقلبيهم كويس مع بعض ، اشربي المشروب ده من 1 – 2 مرة في اليوم يوميا.

خل التفاح غني بالمواد المغذية وليه خصائص مضادة للميكروبات ، وممكن يساعد جسمك على التخلص من السموم ، وتقوية المناعة وحماية جسمك من العدوى.

2- الزيوت الاساسية:

– زيت الليمون:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 نقطة من زيت الليمون.

1 كوباية مية.

الطريقة:

ضيفي زيت الليمون لكوباية المية وقلبيهم مع بعض كويس واشربيه ، اشربي منه مرة واحدة في اليوم.

زيت الليمون بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة ممكن انها تساعد في ازالة السموم من الجسم بشكل طبيعي ، ممكن كمان انه يساعد في الوقاية من الامراض لانه غني بفيتامين C اللي بيحتوي على خصائص بتقوي المناعة.

– زيت اللافندر:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

3 نقط من زيت اللافندر.

1 كوباية مية سخنة.

الطريقة:

ضيفي زيت اللافندر للمية السخنة ، حاولي تغطي الكوباية بايدك واستنشقي البخار اللي طالع من المية ، كرري الطريقة من 1 – 2 مرة في اليوم.

الاجهاد هو واحد من الاسباب الجذرية لضعف المناعة ، والعلاج بالروايح باستخدام زيت اللافندر ممكن انه يساعد في تخفيف التوتر والقلق ومساعدة جسمك على التعافي بشكل اسرع.

3- الجينسنج:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 – 2 معلقة صغيرة من الجينسنج.

1 كوباية مية سخنة.

عسل (اختياري).

الطريقة:

ضيفي عشبة الجينسنج للمية السخنة وسيبيها منقوعة لمدة 5 دقايق وبعدين صفيها ، ضيفي عسل نحل للتحلية واشربيها على طول ، اشربي المشروب ده مرتين في اليوم على الاقل لمدة من 2 – 3 شهور.

الجينسنج عشبة معروفة في انها بتساعد على تقوية المناعة ، وبتزود من مقاومة الجسم للهجمات الجرثومية والالتهابات.

4- اوريجانو:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

½ – 1 معلقة صغيرة اوريجانو مجفف.

1 كوباية مية سخنة.

عسل.

الطريقة:

ضيفي الارويجانو المجفف للمية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة كام دقيقة وبعدين صفيه ، ضيفي له العسل وقلبيه واشربيه على طول ، اشربي يوميا من 1 – 2 كوباية من شاي الاوريجانو يوميا ، وتقدري كمان تضيفي الاوريجانو لاطباقك زي السلطة او اكلة.

الاوريجانو يعتبر مصدر غني لمضادات الاكسدة ، وده بيخليه مثالي جدا لتقوية المناعة ، وكمان يعتبر مضاد حيوي قوي ومضاد للميكروبات وبيساعد في منع العدوى وتحسين الصحة.

5- الجنزبيل:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 معلقة صغيرة جنزبيل مفروم.

1 كوباية مية.

عسل.

الطريقة:

اغلي الجنزبيل المفروم في كوباية المية ، سيبيه يغلي لمدة 5 دقايق وبعدين صفيه ، مجرد ما الخليط يبرد شوية ضيفي له العسل وقلبيه واشربيه ، اشربي منه مرتين على الاقل يوميا ، وممكن تضيفي الجنزبيل للسلطة او لاكلاتك.

الجنزبيل بيحتوي على مركب مضاد للالتهابات ممكن انه يساعد في تقليل التفاعلات الالتهابية اللي بتحصل جوه الجسم ، ويعتبر كمان مضاد للاكسدة اللي ممكن يساعد على ازالة السموم من الجسم وتقوية مناعتك.

6- الثوم:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 – 2 فص ثوم متقشر.

الطريقة:

امضغي فص الثوم لوحده ، كرري الطريقة مرة واحدة يوميا ، وممكن تضيفي الثوم المفروم للسلطة او لاكلاتك.

الثوم بيحتوي على مركب اسمه الاليسين الغني بمضادات الاكسدة ومضادات الميكروبات ، الثوم بيحتوي كمان على مركبات الكبريت العضوي اللي بتساعد على تقوية المناعة.

7- الشاي الاخضر:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 معلقة صغيرة شاي اخضر.

1 كوباية مية سخنة.

عسل (اختياري).

الطريقة:

ضيفي الشاي الاخضر للمية السخنة وسيبيه منقوع كام دقيقة وبعدين صفيه ، مجرد ما الشاي يبرد شوية ضيفي له العسل وقلبيه واشربيه على طول ، اشربي كوباية شاي اخضر مرتين في اليوم.

الشاي الاخضر هو مصدر غني للبوليفينول ، اللي ليه تأثير ايجابي على الجهاز المناعي ، وشرب الشاي الاخضر بانتظام ممكن انه يأدي لتغيير وظيفة خلايا الدم البيضا ، وده هيساعد الجسم على الوقاية من كتير من المشاكل الصحية.

8- الكركم:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 معلقة صغيرة كركم بودر.

1 كوباية لبن سخن.

الطريقة:

ضيفي الكركم للبن السخن وقلبيه كويس واشربيه ، اشربي المشروب ده مرة يوميا ، ويفضل يكون بالليل.

الكركم بيحتوي على الكركمين وهو واحد من مضادات الاكسدة القوية ، وبيحتوي كمان على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات بتحمي الجسم من الامراض عن طريق تقوية مناعتك.

9- زيت الزيتون:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 – 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

ضيفي زيت الزيتون لطبق السلطة بتاعك ، ولازم تدخليه بشكل يومي في نظامك الغذائي.

زيت الزيتون هو البديل المثالي لزيوت الطبخ المعتادة لو عايزة تقوي مناعتك ، لانه بيحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على حماية جسمك من الاكسدة والتخلص من السموم ، وزيت الزيتون ممكن يحميكي كمان من الهجمات الخارجية للميكروبات.

10- الزبادي:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

كوباية زبادي.

الطريقة:

كلي يوميا كوباية زبادي ، الزبادي بيساعد في تنظيم المناعة من خلال تنظيم عمل الخلايا المناعية والامعاء.

11- عصير الليمون:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

½ ليمونة.

1 كوباية مية.

عسل (حسب الرغبة).

الطريقة:

اعصري الليمون في المية وقلبيه كويس وضيفي له العسل ، واشربيه على طول ، اشربي عصير الليمون من 1 – 2 مرة في اليوم.

عصير الليمون بيساعد على تحسين المناعة لانه بيحتوي على فيتامين C اللي ليه خصائص مضادة للجراثيم ، وفيتامين C مشهور ومعروف انه بيساعد على تحسين المناعة ، والخصائص المضادة للجراثيم اللي موجودة في الليمون ممكن انها تساعد في منع وعلاج الالتهابات البكتيرية.

ايه هي الاطعمة اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة؟

بعض الاطعمة ممكن انها تساعد على تعزيز مناعتك بشكل كبير جدا وعلى تحسين صحتك العامة وهي:

– الفواكة الحمضية.

– بذور الكتان.

– البيض.

– الشوفان.

– اللوز.

– البروكلي.

– السبانخ.

– الزبادي.

– الفراخ.

– المحار.

كل الاطعمة دي مليانة بالعناصر الغذائية الاساسية اللازمة لعمل الجسم وجهاز المناعة بشكل سليم.

الاطعمة اللي لازم تقللي منها او تتخلصي منها نهائي من نظامك الغذائي عشان العلاجات اللي قولناها تشتغل بشكل افضل وتديكي افضل النتايج هي:

– الاطعمة السريعة.

– مادة الكافيين.

– المشروبات الغازية.

– الاطعمة السكرية.

– الزيوت المكررة.

– الاطعمة اللي بتحتوي على الجلوتين زي القمح والشعير.

– الاطعمة النية او اللي مش مطبوخة كويس.

بعض النصايح الوقائية اللي هتمنع مناعتك من الضعف:

– نامي عدد ساعات كافية.

– اتحكمي في مستويات التوتر عندك.

– امنعي التدخين.

– احرصي على فحص وزنك باستمرار.

– اغسلي ايديكي قبل وبعد الوجبات.

– امنعي اللحوم او الاطعمة اللي بيتم طبخها بشكل مش صحيح.

– مارسي الرياضة بانتظام.

– مارسي اليوجا بانتظام.

أكلات صحية هتساعدك تقوي مناعتك في موسم البرد والانفلونزا