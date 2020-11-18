أسرار تقشير جلد الوزة على القدم والجسم والتخلص من جفاف البشرة

يعتبر جلد الوزة أو جلد قشر البرتقال من مشاكل الجسم التي تعاني منها عدد كبير من النساء، وتصيب تلك المشكلة عادة من هم أصحاب البشرة الجافة، فتلك البشرة تعاني من كثير من الأمور من تقشير وجفاف وتشققات الجلد وظهور جلد الوزة بسبب قلة وجود الماء تحت الجلد، وأيضا يمكن أن يكون السبب وراثي بسبب وجود اضطرابات في عملية إنتاج مادة كيراتين الجلد الذي يجب تحفيزه ليقوم الجلد بإنتاجه وأتباع عدد من نصائح سوف نعرضها لكم في السطور التالية لتتخلصي من تلك المشكلة ومواد طبيعية تمكنك من تقشير جلد الوزة وتتمتعي ببشرة مثالية ناعمة مثل الأطفال فتابعي معنا طرق علاج تلك المشكلة.

طريقة تقشير جلد الوزة تخلص من جفاف الجلد

يجب دائما أن تحافظي على بشرتك وجلدك وتحميه من عوامل خارجية التي يتعرض لها من أتربة وأشعة الشمس، فيجب ترطيب بشرتك بشكل يومي وستنتهي مشكلتك في وقت سريع.

ترطيب البشرة وتخلص من جلد الوزة

احرصي على وضع الماء الفاتر على جسمك أو مكان ظهور جلد الوزة بدلا من الماء الساخن، حتى تضمني ترطيب عالي مع منع حدوث حكة للجلد والتخلص من جفاف الجلد.

طريقة تقشير جلد الوزة

يجب عليك استخدام ماسكات تقشير مستمرة لإزالة خلايا الجلد الميت التي تكون حائل يسد بصيلة الشعر ويمنعها من الخروج فتتكتل تحت الجلد، ويمكن عمل تقشير طبيعي عن طريق ملح خشن مع زيت الزيتون أو سكر مع القهوة أو تقشير جلد بحمام مغربي فهو فعال جدا في تقشير طبقة الجلد الميت من على جسمك.