فوائد الحلبة مع الحليب دوت الخليج محور موضوعنا اليوم، والحلبة دوت الخليج واحدة من النباتات المعروفة والمنتشرة بشكل واسع حول العالم وتستخدم في العديد من الاستعمالات سواء الصحية او الجمالية.

وتنمو الحلبة ضمن دول منطقة البحر الابيض المتوسط مثل اليونان ومصر وجنوب آسيا، وهي مفيدة بشكل خاص لانتاج مادة الديوسجنين وهرمون الإستروجين عند المرأة، لذا تعد ضرورية للمرضعات لادرار الحليب في الثدي اثناء الرضاعة.

تحتوي حبوب الحلبة على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتينات والمواد النشوية وفيتامين ج اضافة الى المعادن كالبوتاسيوم والفوسفور والتربتوفان وزيت كبد الحوت، ما يجعلها تمتاز بتركيبة فريدة تحمل الكثير من الفوائد الصحية.

وتناول الحلبة مع الحليب وهو من ابرز منتجات الالبان، يزيد من قيمتها الغذائية. فما دوت الخليج فوائد الحلبة مع الحليب؟

هذا ما نكتشفه سوياً، لكن لا بد من الاشارة اولاً الى ضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل اللجوء لهذه الطريقة او غيرها من الطرق الطبيعية سواء لتحسين الصحة العامة او علاج بعض الامراض.

فوائد الحلبة مع الحليب

تم ذكر الحلبة في الطب النبوي، ويمكن تناولها مع الحليب للوقاية وعلاج العديد من الامراض.

وقد استخدم الفراعنة الحلةب سابقاً لعلاج الحروق، أما في الطب الاغريقي فقد استخدمت لعلاج الكثير من الامراض والمشاكل الصحية.

ومن فوائد الحلبة مع الحليب:

• تقوية صحة الحامل بشكل عام وحمايتها من بعض المخاطر التي يمكن أن تصيبها وجنينها. وتعمل الحلبة على تحفيز الرحم وتعجيل الولادة.

• تعزيز النشاط العضلي والعصبي، وتدعيم بناء العضل العصبي، والتخلص من الإرهاق والتشنجات العصبية. ويمكن استخدام مغلي الحلبة لتهدئة الأعصاب وتخفيف التعب والاجهاد.

• الحلبة مع الحليب تنقي الدم وتزيل السموم من الجسم وتساعد في التخلص منها، كما تقوي جهاز المناعة ضد الفيروسات والجراثيم المسببة للامراض.

• تحتوي حبوب الحلبة على مادة الاستروجين التي تعزز الرغبة الجنسية عند المرأة، كما تقلل من ألم الطمث.

• خفض الكوليسترول الضار، والحد من الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات المفاجأة، وغيرها من أمراض القلب.

• تعد الحلبة مع الحليب علاجاً ناجعاً للتخلص من اضطرابات المعدة والحموضة، كما أنها من الأعشاب المفيدة التي تعالج اضطرابات القولون. ويمكن كذلك استخدام مشروب الحلبة أو إضافة ملعقة من حبوب الحلبة إلى أطباق السلطة للعلاج.

• حبوب الحلبة تفتح الشهية وتحسن عملية الهضم نظراً لغناها بالألياف الغذائية.

• تساعد الحلبة على خفض نسبة السكر في الدم بنسبة كبيرة، كما تحافظ على مستوى السكر في الدم، وتخفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول بالدم.

• يساعد تناول الحلبة مع الحليب في زيادة الوزن خاصة لمن يعانون من النحافة المفرطة. ويمكن تحضير الحلبة عن طريق تحميصها بالزيت، ثم وضعها مع الحليب.

• فوائد الحلبة مع الحليب تتخطى الصحة الجسدية لتصل الى الصحة الجمالية، فهي علاج فعال للعديد من المشاكل الجلدية؛ كالأكزيما والحروق والتهابات الجلد والحروق ومرض النقرس. ويمكن استخدام الحلبة كقناع ووضعه على المنطقة المراد علاجها يومياً لملاحظة النتائج، كما يمكن استخدام مسحوق الحلبة مع القليل من العسل للتخلص من التجاعيد وجفاف الجلد.