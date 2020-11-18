طبق ورق العنب الأحمر بالكفتة طريقة جديدة لعمل ورق العنب

يعد ورق العنب الأحمر من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص محشي ورق العنب سواء بالأرز أو باللحم المفروم، وفي كل بلد تقوم بتحضير ورق العنب بشكل مختلف عن الآخر، وفي الآونة الأخيرة ظهرت طرق مبتكرة جديدة وغير تقليدية لعمل ورق العنب غير وصفاته المعتادين عليها، وسنعرض لكم طريقة جديدة لورق عنب الأحمر، فجرت العادة لعمل محشي ورق العنب بالأرز مع السبت ونعناع والطماطم ويقدم مع الخبز المحمر والسلطة اليونانية أو سلطة الزبادي، فتابعونا لعمل وصفات جديدة من ورق العنب لأكبر شيفات الوطن العربي. مكونات عمل ورق العنب الاحمر بالكفتة نحتاج كمية من اللحمة المفرومة. ربع كيلو ورق عنب. 2 كوب عصير طماطم. بصلة كبيرة مبشورة ناعم. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. بيضة واحدة كبيرة. نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم. ربع كوب شبت مفروم. ربع كوب بقدونس مفروم. ربع كوب كزبرة مفرومة. 2 كوب شوربة لحم. 2 ملعقة سمنة كبيرة. رشة ملح صغيرة. رشة فلفل أسود. خطوات تحضير ورق عنب بالكفتة في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع بصل مفروم والبقدونس والشبت والكزبرة وعجنهم معا جيدا.

ثم ضيفي بيضة على اللحم مع البهارات والملح والفلفل والبابريكا حتى يكون خليط متجانس.

في مقلاة ضعي ملعقة صغيرة من السمن وشوحي البصل حتى يأخذ لون ذهبي وضعي عليه فلفل وملح وضيفي عصير الطماطم على النار حتى تصل إلى مرحلة غليان ويكون ثقيل وعليه المرقة.

قومي بفرد ورق العنب وضعي عليها كفتة اللحم المفروم بالطول ولفي ورقة العنب من أسفل لأعلى.

رصي ورق العنب في حلة على شكل دوائر حتى تنتهي من كل كمية ورق العنب لديك.

ثم ضعي عليه صلصة الطماطم مع مرقة الشوربة وتترك على النار حتى تصل إلى مرحلة السواء وتتشرب المرقة، ويتم تهدئه الحرارة ويقدم بعد ذلك. مكونات عمل ورق العنب الاحمر بالكفتةخطوات تحضير ورق عنب بالكفتة

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