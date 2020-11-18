اعراض خفيفة للاصابة بكورونا لا ينبغي تجاهلها

يوماً بعد يوم ومع تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا حول العالم لتصل لحدود 56 مليون اصابة، وفيما ينكَب الاطباء والخبراء على الابحاث والدراسات لمعرفة المزيد حول جائحة كوفيد-19، يتم تسجيل المزيد من الاعراض عند مصابي كورونا والتي لا ينبغي تجاهلها.

ويؤكد الاطباء أن العلامات المبكرة أو الاعراض الخفيفة التي قد يسجلها المصابون بفيروس كوفيد-19، تساعد في تشخيص الاصابة بالمرض في وقت مبكر ما يساعد أيضاً في توفير العلاج اللازم قبل تفاقم الحالة الصحية.

فما دوت الخليج الاعراض الخفيفة التي يعاني منها مرضى كوفيد-19؟ هذا ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن "ذا صن" البريطانية.

اعراض خفيفة للاصابة بكورونا

معلوم ان العلامات الاساسية لتشخيص الاصابة بكورونا تشمل السعال الجديد والمستمر، اضافة الى الحمى وفقدان حاسة الشم او التذوق.

لكن أعراضاً خفيفة أقل شهرة، تم الإبلاغ عنها لدى الافراد الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا وهي التالية:

• وجع المعدة: وقد أبلغ بعض مرضى كوفيد-19 عن تعرضهم للشعور بألم في البطن قبل ظهور الاعراض المعروفة الأخرى.

وفي دراسة نَشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، تبين أن المصابين بفيروس كورونا قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

فيما تم تسجيل اصابة حوالي 48.5% من مرضى مصابين بكوفيد-19 في مقاطعة هوبي الصينية، بأعراض في الجهاز الهضمي، مثل التقيؤ والاسهال والام البطن.

• التهابات العين: بحسب الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، فإن التهاب الملتحمة قد يكون مؤشراً للاصابة بفيروس كورونا الجديد، مأكدة وجود أدلة على دخول فيروس كورونا الى العين والأنف والحنجرة.

ويعتقد الخبراء أن فقدان حاسة الشم أو التذوق قد يكون بسبب تدمير الفيروس لخلايا الأنف والحلق. وهو أمرٌ يعاني منه المصابون كذلك بفيروسات أخرى، مثل نزلات البرد.

• ضبابية الدماغ: المعروف أيضاً باسم التعب العقلي، دوت الخليج عارض آخر لفيروس كورونا.

• التعب: وقد كشف تقرير في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن حوالي 44% من الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى مع "كوفيد-19"، أعلنوا عن اصابتهم بالإرهاق والتعب.

وبعض المصابين بكورونا، سجلوا أنها عانوا من صعوبة في التنفس والارهاق الشديد.

اعراض كورونا جديدة تظهر على بعض المرضى

من ناحية أخرى، وفيما يترقب العالم أخبار اللقاحات الواعدة في مراحلها الأخيرة في العديد من الدول، ظهرت أعراض جديدة على المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية لمجموعة الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد، تضم التالي:

• اضطراب السكر في الدم.

• اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

• الشعور بالإعياء والضعف.

وهذه الاعراض تم رصدها بعد تحليل بيانات 12 ألف شخص دخلوا أقسام الطوارئ في 5 مستشفيات بولاية نيويورك الأكثر تأثرا بالوباء في الولايات المتحدة.

لتظهر نتائج البيانات ان 57.5% من مرضى كوفيد-19 ممن دخلوا المستشفى، يعانون من الضعف والتشويش الذهني. في حين أبلغ 55.5% من المرضى أن مستوى السكر لديهم، بات خارج السيطرة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كما أبلغ 51.4% من المرضى عن معاناتهم من اضطرابات في الجهاز الهضمي، فيما سجل المرضى الذين تجاوزوا 65 عاماً الشكوى من الاسهال.

وأشار الباحثون إلى أن المرضى الذين عانوا من الجفاف والتشويش الذهني وارتفاع السكر في الدم، كانوا أكثر عرضة للوفاة نتيجة الاصابة بمرض كوفيد 19.

ويأمل الباحثون أن تساعد نتائج الدراسة، المستشفيات على تحديد المرضى الأكثر حاجة للرعاية الطبية بناء على الاعراض التي تظهر عليهم.