فوائد الهندباء لمرضى الكلى وطريقة استخدامها، تتلخص في كونها نبات مدر للبول، وكانت الهندباء تستخدم منذ القدم في الطب الشعبي، ومازالت تستخدم في كثير من العلاجات المنزلية لمعالجة أمراض الجهاز الهضمي، إلا أن للهندباء فوائد عدة على الصحة ككل، كل ذلك نتعرف عليه في التالي.

فوائد الهندباء لمرضى الكلى وطريقة استخدامها:

أظهرت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن نبات الهندباء تعد من الأطعمة المدرة للبول، وبالتالي تزيد من إنتاج البول عند الإنسان، مما يساهم في تطهير كل من الكليتين والكبد، ويهدئ التهيج في الجهاز البولي.

فوائد الهندباء الصحية:

الهندباء تعزز صحة الجهاز الهضمي لأنها غنية بألياف الإينولين التي تساعد في نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

الهندباء مصدر مهم لمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والبولي فينول التي تقي من الأمراض السرطانية.

البوتاسيوم في الهندباء يساعد في خفض ضغط الدم.

الهندباء تعزز عمليات الأيض للكربوهيدرات وتقليل امتصاص الدهون مما قد يساعد في تخفيف الوزن.

الهندباء تساعد في التخلص من السموم في الجسم وبالتالي تحسن من أداء أعضاء الجسم.

تساهم الهندباء في الحفاظ على صحة الجلد.

الهندباء غنية بفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب وفيتامين ي، وعدد من المعادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم والبوتاسيوم، وبالتالي لها دور في المساعدة في تعزيز جهاز المناعة.

طريقة استخدام الهندباء في الاستشفاء:

الاستشفاء بالهندباء كأي عشبة خضراء يكون من خلال الطرق الآتية:

تناول أوراقها الخضراء بإضافتها للسلطات أو طبخها.

تجفيفها وطحنها وشربها بعد غليها بالماء.

استخلاص زيتها سواء من الجذور أو الأوراق وإضافته للأطعمة أو المشروبات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.