طريقة عمل طحينة البيضاء الخام بالسمسم من أمهر الشيفات

طريقة عمل الطحينة بمكونات متوفرة في كل منزل بدلا من شراءها من المحلات فهي سهلة وبسيطة جدا كما إنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد لصنعها، ولكن يجب إتباع خطوات صنع صوص الطحينة وبتكلفة متوسطة باستخدام السميم، ويمكنك إدخال الطحينة في كثير من الوجبات ونقدم لكم في السطور التالية طريقة صنع الطحينة لأكثر من شيف ونتيجة مضمونة فيمكن صنعها بحبوب السمسم المحمصة أو صنعها بالحمص على طريقة سورية أو مصرية لأمهر الشيفات. مقادير عمل الطحينة البيضاء بالسمسم الخام نحتاج إلى 2 كوب سمسم أبيض ليس محمص. 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي. رشة صغيرة من الملح. خطوات عمل الطحينة الخام في المنزل في مقلاة على النار متوسطة ضعي السمسم وحمصيها على النار مع تقليب مستمر حتى يتحول السمسم إلى لون ذهبي فاتح.

احرصي على عدم أن يتحول السمسم إلى لون غامق حتى لا يتحول لون الطحينة الخام إلى لون غامق محروق.

ثم ارفعي السمسم من على النار وهو ساخن واطحنية عن طريق الكبة أو المطحنة في الخلاط أو الوفود بروسيسور ومن المهم أن يكون السمسم ساخن حتى يخرز الزيت ويتم طحن السمسم بسهولة.

اخفقي السمسم بطريقة النبضات متقطعة، حتى يتحول إلى حبوب رملية ناعمة، ونضيف الزيت مع الاستمرار في الخفق حتى يتحول إلى سائل كريمي ناعم.

ويجب كحت وكشط الجوانب ما بين الطحن والآخر للحصول على طحن متساوي ناعم.

ثم ضيفي رشة صغيرة من الملح مع ضرب مرة ثانية، ثم يحفظ ببرطمان زجاجي جاف ونظيف داخل الثلاجة لوقت الاستخدام لعمل سلطات طحينة. مقادير عمل الطحينة البيضاء بالسمسم الخامخطوات عمل الطحينة الخام في المنزل

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