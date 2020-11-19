أسباب التهاب لهاة الفم وطرق علاجها

لهاة الفم دوت الخليج ذلك الجزء من الفم الذي يتوسط ويتدلى من سقف الفم، ويمكن أن تكون لهاة الفم مؤشر على الإصابة بمرض معين، ويظهر ذلك من خلال تغير لونها وإصابتها بالالتهاب مسببة الألم أثناء عملية بلع الطعام، فما أسباب التهابها؟

أسباب التهاب لهاة الفم:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الأمراض و الحالات الصحية التي تسبب التهاب لهاة الفم وهي:

رد فعل تحسسي لدى الأشخاص المعرضين للحساسية سواء من أطعمة أو لدغات حشرات.

الإصابة بجفاف الفم يفاقم التهاب لهاة الفم.

التعرض لإصابة في الفم ككل.

الإصابة بمرض ارتجاع المريء

العادات السيئة مثل التدخين وشرب الكحول.

تنفس بعض المواد الكيميائية.

أعراض ترافق التهاب لهاة الفم:

وجود مشاكل في عملية التنفس.

الإصابة بالتهاب في الحلق.

تورم البلعوم.

ملاحظة وجود إفراط في إفراز اللعاب.

الإصابة بارتجاع البلعوم.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

ألم في لهاة الفم.

ألم كامل في منطقة الحلق.

صعوبة في عملية البلع.

تغير في الصوت.

وجود نزف بسيط في الفم.

علاج التهاب لهاة الفم:

علاج المرض المسبب أول خطوات الشفاء من التهاب لهاة الفم.

أخذ المسكنات الطبية البسيطة.

تناول أدوية مضادات الالتهاب بعد استشارة الطبيب.

بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تخفف من حدة الالتهاب و الشعور بالراحة وتخفيف أعراض الإصابة مثل:

شرب السوائل الدافئة.

الغرغرة بالماء و الملح.

تناول العسل على الريق.

استخدام حبوب المص.

تناول الثلج أو الآيس كريم.

النوم و الراحة الكافية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.