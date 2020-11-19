لو عايزة ازالة المانيكير تبقى مهمة سهلة وسريعة ، اقري معانا السطور الجاية هنقولك على طريقة عمل سلايم لازالة المانيكير بسرعة وسهولة ، والميزة في السلايم ده انه مش بيكشط او بيسبب ضرر للاظافر والجلد اللي حوالين الاظافر زي ما بيعمل طلاء الاظافر العادي ، وطريقته بسيطة جدا تعالوا نشوفها مع بعض بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل سلايم لازالة المانيكير:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– غرا شفاف PVA Glue (متوفر في اي مكتبة).
– اسيتون.
– بيكنج صودا (الكربوناتو).
– محلول عدسات لاصقة او قطرة العين.
طريقة التحضير:
هاتي علبة صغيرة اللي هتحفظي فيها السلايم ، املي ربعها بالغرا وباقي العلبة امليها بالاسيون ، قلبيهم مع لحد ما يمتزجوا كويس ، وبعدين ضيفي لهم ½ معلقة صغيرة كربوناتو وقلبي المكونات تاني ، واخر حاجة ضيفي كمية بسيطة من محلول العدسات او القطرة بمقدار معلقة صغيرة تقريبا وقلبيهم مع بعض ، سيبي الخليط شوية لحد ما يتحول لسلايم لما تلمسيه يلزق في ايدك ، وكده يبقى جاهز للاستخدام.
طريقة الاستخدام والتخزين:
للاستخدام بكل بساطة حطي منه على كل ضوفر بحيث تغطي المانيكير كله ، سيبيه من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها امسحية بمنديل ، هتلاقي المانيكير اتشال معاكي بكل سهولة ومش سايب اي اثار على الضوافر.
احفظيه في علبة مقفولة محكمة الغلق ، لانه لو سيبتي العلبة مفتوحة من غير غطا الخليط هينشف.
الطريقة بالفيديو:
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