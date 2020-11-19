لو عايزة ازالة المانيكير تبقى مهمة سهلة وسريعة ، اقري معانا السطور الجاية هنقولك على طريقة عمل سلايم لازالة المانيكير بسرعة وسهولة ، والميزة في السلايم ده انه مش بيكشط او بيسبب ضرر للاظافر والجلد اللي حوالين الاظافر زي ما بيعمل طلاء الاظافر العادي ، وطريقته بسيطة جدا تعالوا نشوفها مع بعض بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل سلايم لازالة المانيكير:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– غرا شفاف PVA Glue (متوفر في اي مكتبة).

– اسيتون.

– بيكنج صودا (الكربوناتو).

– محلول عدسات لاصقة او قطرة العين.

طريقة التحضير:

هاتي علبة صغيرة اللي هتحفظي فيها السلايم ، املي ربعها بالغرا وباقي العلبة امليها بالاسيون ، قلبيهم مع لحد ما يمتزجوا كويس ، وبعدين ضيفي لهم ½ معلقة صغيرة كربوناتو وقلبي المكونات تاني ، واخر حاجة ضيفي كمية بسيطة من محلول العدسات او القطرة بمقدار معلقة صغيرة تقريبا وقلبيهم مع بعض ، سيبي الخليط شوية لحد ما يتحول لسلايم لما تلمسيه يلزق في ايدك ، وكده يبقى جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام والتخزين:

للاستخدام بكل بساطة حطي منه على كل ضوفر بحيث تغطي المانيكير كله ، سيبيه من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها امسحية بمنديل ، هتلاقي المانيكير اتشال معاكي بكل سهولة ومش سايب اي اثار على الضوافر.

احفظيه في علبة مقفولة محكمة الغلق ، لانه لو سيبتي العلبة مفتوحة من غير غطا الخليط هينشف.

الطريقة بالفيديو:

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