طريقة عمل كيكة سهلة البرتقال اللذيذة الدسمة

طريقة كيك سهل دسم ولذيذ بالبرتقال من أشهر الكيكات التي تصنع بسهولة في المنزل ويمكن أن يقوم بإعدادها المبتدئين في المطبخ وتكون بطعم شهي وناجحة وهشة بقوام مرتفع، ويمكن إضافة لها القشطة مع الزبدة وتلك المكونات تجعل قوام كيك ناعم ومختلف عن باقي أنواع الكيك المعتادة وتكون متساوية، تشبة الكيك التورتة من قوامها الناعم الاسفنجي، واليوم سنعرض لكم وصفتنا سهلة لعمل كيكة برتقال سريعة وبسيطة خطوة بخطوة بصوص أو بدون وتزيين رائع للكيك. مكونات عمل كيكة برتقال دسمة لذيذة كوب و3/4 من دقيق أبيض منخول. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة بيكنج صودا. كوب وربع سكر أبيض ناعم. نصف كوب عصير برتقال طازج. عدد 4 حبات بيض بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة ونصف بشر قشر برتقال. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. ¾ كوب زبدة بحرارة الغرفة. علبة كبيرة قشطة معلبة. خطوات عمل كيك برتقال دسمة بأسهل الطرق في وعاء عميق اخلطي الفانيليا مع بشر قشر البرتقال مع زبدة والسكر والقشطة، وضيفي له عصير برتقال والبيض.

اخلطي كل المكونات السائلة بمضرب كهربائي أو اليدوي حتى تتمازج المكونات مع بعضها البعض.

في وعاء جاف ضيفي الدقيق بعد نخله ونخل البيكنج بودر والبيكنج صودا وخلطهم معا مع ذرة الملح وقلبيهم معا.

ثم ضيفي المكونات السائلة على المكونات الجافة بالدقيق وقلبيهم بملعقة خشبية حتى يتمازج الخليط ويقلب من أسفل لأعلى.

جهازي قالب الكيك وادهنيه بورق زبدة بورق خبز مدهون بزبدة، صبي خليط الكيك في الصينية واتركيها على جنب.

سخني الفرن على حرارة 180 مئوية وعندما يسخن الفرن ضعي الصينية بالفرن وترك الكيك داخلها لمدة 45 دقيقة.

واختبري الكيك أن يكون نضج بخلة أو عود اسنان خشبية بعد أن يبرد زينيه بسكر بودرة أو صوص برتقال. مكونات عمل كيكة برتقال دسمة لذيذةخطوات عمل كيك برتقال دسمة بأسهل الطرق

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