طرق لتنظيف الأحذية البيضاء وجعلها كالجديدة

تنظيف الأحذية البيضاء، يحب الكثير منا الأحذية البيضاء بشكل خاص فهي تتناسب مع جميع الملابس في الألوان، ولذلك فهي تلاقي الكثير من المعجبين بها، ولكن يعاني البعض منا مشكلة اتساخ الأحذية البيضاء سريعًا وذلك قد يكون عائق لدى الكثيرين قبل شراء الأحذية البيضاء على الرغم من حبهم لها، ولكن بطرق منزلية بسيطة يمكن حماية الأحذية البيضاء من الاتساخ.

بيكربونات الصودا

تساعد حبيبات بيكربونات الصوديوم على التغلغل بين جزيئات الأقمشة حتى تقضي على الأوساخ من جذورها، لذلك فهي من الطرق السريعة في تبييض الأحذية، ويتم استخدام بيكربونات الصوديوم لتنظيف الأحذية من خلال خلط مقدار متساوي من الماء وبيكربونات الصودا سويًا، ومن ثم نستخدم فرشاة أسنان قديمة لفرك الحذاء بالخليط، ونتركه في الهواء حتى يجف الحذاء تمامًا بعيدًا عن الشمس.

معجون الأسنان

يعمل معجون الأسنان على القضاء على بقع الأحذية البيضاء بشكل سريع وفعال، ويمكن استخدام معجون الأسنان لتبييض الأحذية في مدة قصيرة من خلال وضع طبقة من المعجون على الحذاء وبعد مرور ربع ساعة يتم شطفه بالماء البارد ويترك الحذاء ليجف.

الشامبو

نعم لا مشكلة في استخدام الشامبو لتنظيف الحذاء الأبيض حتى يصبح كالجديد مرة أخرى، فيتم خلط مقدار 2 كوب ماء مع ربع كوب شامبو أي نوع، وبفرشاة أسنان مستعملة نفرك الحذاء بالخليط ومن ثم نستخدم القماش في تجفيفه.

منظف الزجاج

قد يتفاجئ البعض من استخدام منظف الزجاج لتنظيف الأحذية ولكنه فعال جدًا في تنظيف الأحذية مثل تنظيف الزجاج ويجعل الأحذية ناصعة البياض، فنقوم باستخدامه عن طريق مزج مقدار كوبان ماء مع ربع كوب من سائل منظف الزجاج، ونفرك الحذاء بذلك الخليط جيدًا، ومن ثم نتركه في الهواء الطلق حتى يجف بطريقة طبيعية وتتجنب تراكم البكتيريا عليه.

سائل غسيل الأطباق

لا يسبب صابون غسيل الأطباق أي مشكلة على الأحذية بل بالعكس يزيد من نظافتها ونصاعتها، ويستخدم سائل غسيل الأطباق من حيث وضع 2 كوب ماء ويكون دافئ مع ربع كوب من السائل، ونفرك الأحذية بذلك الخليط بشكل جيد حتى نلاحظ اختفاء البقع.