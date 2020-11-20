ايه هي حمية Noom Diet لخسارة الوزن وازاي تعمليها؟

حمية Noom Diet هي نظام غذائي صحي وسهل لخسارة الوزن ، النظام ده بيأدي لتقليل وزن الجسم بنسبة 5%, وتقليل خطر الاصابة بالسكر بنسبة 73%, بالاضافة انه كمان بيزود التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم بنسبة 83% ، ومن خلال المقال بتاعنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي تعملي نظام Noom Diet .

ايه هي حمية Noom Diet لخسارة الوزن:

حمية Noom Diet هو نظام صحي بيعتمد على التغييرات السلوكية ، وعلى تغيير العادات واسلوب الحياة للافضل ، وممارسة الرياضة لخسارة الوزن.

ازاي نظام NoomDiet بيشتغل؟

النظام بيعتمد على تقدير السعرات الحرارية اليومية المناسبة للفرد ، وبيوفر خطة نظام غذائي بتركز على الوان مختلفة من الاطعمة والتغذية ، والنظام اتصمم لتناسب اسلوب حياتك ، بيحسب متطلبات كل فرد من السعرات الحرارية بناء على عمره, طوله, وزنه, ومستويات نشاطة الحالية.

ومافيش حد معين او تقييد في الاكل ، ولكن النظام بيركز على استهلاك الاطعمة منخفضة السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل اسرع ، والدراسات اثبتت ان اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية بيتضمن كتير من الفاكهة والخضروات ومنتجات الالبان قليلة الدسم بيساعد الشخص على خسارة من 1 – 2 كيلو في الاسبوع.

ونظام Noom بيصنف الاطعمة على حسب نظام رموز الوان فريد بناء على محتواها من السعرات الحرارية على حسب الوانها ، الاطعمة اللي بتحتوي على رمز اللون الاخضر بتحتوي على اقل سعرات حرارية ، والاطعمة اللي لونها اصفر واحمر بتحتوي على سعرات حرارية معتدلة وعالية ، والدراسات اثبتت ان الاشخاص اللي عندهم وعي كافي بتسجيل السعرات الحرارية اليومية بيفقدوا وزن اكتر مقارنة بالاشخاص اللي بيمشوا على وجبات ونشاط من غير ما يحسبوا السعرات.

الاطعمة اللي المفروض تاكليها وتتجنبيها في نظام Noom Diet:

النظام بيصنف الاطعمة وبيرتبها بناء على محتواها من السعرات الحرارية وكثافة العناصر الغذائية فيها ، المفروض تعتمدي بشكل كبير على الفواكة, الخضروات, منتجات الالبان قليلة الدسم, الحبوب الكاملة, اللحوم الخالية من الدهون, البقوليات منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالالياف ، واكتر الاطعمة اللي المفروض تعتمدي عليها هي.

الاطعمة الخضرا:

الاطعمة الخضرا منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالالياف اللي المفروض تعتمدي عليها بشكل كبير في نظامك الغذائي.

– الفواكة: الموز, التفاح, الفراولة, الشمام, الخوخ, التوت الازرق, البرتقان, الاناناس.

– الخضروات: السلطة الخضرا, الخيار, الطماطم, الجزر, ال Cherry tomato, البصل, البروكلي, براعم بروكسل, الكوسة, البسلة.

– الاطعمة النشوية: البنجر, البطاطا, القرع, الذرة, والبطاطس.

– منتجات الالبان: الحليب الخالي من الدسم, الزبادي اليوناني الخالي من الدسم, شرايح الجبنة الخالية من الدسم.

– بدائل الالبان: التوفو. حليب اللوز, وحليب الكاجو.

– الحبوب الكاملة: الشوفان, الارز البني, خبز القمح الكامل, المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة, تورتيلا الحبوب الكاملة, السيريال بالحبوب الكاملة.

– المشروبات: شاي او قهوة من غير سكر.

الاطعمة الصفرا:

الاطعمة الصفرا بتحتوي على سعرات حرارية عالية مقارنة بالاطعمة الخضرا ، والمفروض تاكليها باعتدال.

– اللحوم الخالية من الدهون: فراخ مشوية, لحم بقري, لحم ضاني, ولحم الديك الرومي.

– المأكولات البحرية: التونة, السلمون, السمك البلطي.

– منتجات الالبان: الحليب قليل الدسم, الجبنة قليلة الدسم, والزبادي.

– البقوليات: الفاصوليا المطبوخة, الفاصوليا السوداء, الحمص, اللوبيا.

– الحبوب: الارز الابيض, الخبز الابيض, خبز البيتا, المافن, الكسكسي, الكينوا.

– المشروبات: الصودا الدايت.

– اطعمة تانية: سلطة الافوكاو عبارة عن افوكادو مهروسة مع بصل متقطع, طماطم, فلفل حار, وتوابل.

الاطعمة الحمرا:

الاطعمة الحمرا غنية بالسعرات الحرارية ولازم تكون محدودة في وجباتك اليومية.

– اللحوم: اللحوم الحمرا, اللحوم المقلية, السجق, السلامي, السوسيس, والهامبورجر.

– المكسرات والبذور: المكسرات بانواعها, بذور الكتان, بذور الشيا.

– زبدة المكسرات: زبدة الفول السوداني وزبدة المكسرات بانواعها.

– الحلويات: الشوكولاتة, كيكة الشوكولاتة, الكوكيز, المعجنات, بار الطاقة الوجبات الخفيفة energy bars.

– منتجات الالبان: الجبن كامل الدسم, الجبنة الفيتا, والحليب كامل الدسم.

– الوجبات الخفيفة: البطاطس الشيبسي, والبطاطس المحمرة.

– الصوصات: المايونيز, وصوص الرانش.

– الدهون: الزبدة.

– السكريات: العسل, والسكر الابيض.

– المشروبات: العصاير.

نظام Noom الغذائي بيشجع على تناول 30% من مجموعة الاطعمة الخضرا, و 45% من مجموعة الاطعمة الصفرا, وكحد اقصى 25% من مجموعة الاطعمة الحمرا ، والنظام ده اتصمم عشان يبقى دايم واسلوب حياة على طول لاي شخص.

هل حمية Noom بتساعد على انقاص الوزن؟

اثبتت الدراسات ان الالتزام المستمر على النظام ادى لانقاص الوزن, وتحسين في تكوين الجسم, والتحكم في نسبة السكر في الدم, وفي دهون الجسم ، والخبراء بينصحوا بممارسة الرياضة مع النظام لافضل النتايج.

فوايد حمية Noom:

حمية Noom بتركز على نظام طويل الامد لفقدان الوزن ، وليه فوايد كتير.

بيركز على السعرات الحرارية:

النظام بيركز على كثافة السعرات الحرارية للاطعمة المختلفة ، تقييد السعرات الحرارية يعتبر من افضل الطرق لفقدان الوزن ، اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون على منع زيادة الوزن والحفاظ على الوزن.

ومعظم الفواكة والخضروات مش بس بتحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، ولكن بتحتوي كمان على نسبة عالية من الالياف ، وبتساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم وبتحافظ على النسبة المعتدلة ، وبتزود الاحساس بالشبع ، وده كله بيساعد على انقاص الوزن.

بيوفر المرونة في تناول الطعام:

اغلب الانظمة الغذائية بتعتمد على تقليل الطعام لفقدان الوزن ، ولكن نظام Noom بياخد اتجاه معاكس لده ، وبيوفر مرونة كاملة في اختيار الاطعمة من المجموعات الخضرا والصفرا والحمرا ، مع التركيز بشكل اساسي على التحكم في النسبة من كل مجموعة.

الاطعمة في المجموعة الحمرا كثيفة الطاقة ، لكن خطة نظام Noom محذفتهاش ، لان التخلص من الحلويات بشكل كامل ممكن يخلي النظام ممل وتزهقي منه بسرعة ، عشان كده النظام سمح للشخص انه ياكل منها ولكن بكميات صغيرة.

بيشجع على التغيير السلوكي:

التغيير السلوكي الصحي بيأدي لفقدان الوزن ، وخطة نظام Noom هو عبارة عن برنامج لتغيير السلوك واتباع نظام غذائي صحي لفقدان الوزن بطريقة صحية.

وده تطبيق للنظام على الموبايل هيساعدكم تمشوا على النظام بشكل صح وينظم لكم خطة الدايت.

للاندرويد: تحميل نظام Noom

للايفون: تحميل نظام Noom

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