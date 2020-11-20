هنتغدى انهاردة كفتة على طريقة السيدة الألمانية

الكفتة تعد من المأكولات الشهية التي تتميز بمذاق خاص لها ويعشقها الكبار والصغار، واليوم سنقدمها بطريقة جديدة من طرق المرأة الألمانية فهي من أكثر السيدات التي تتقن صنع الكفتة وتتفنن بها بنكهات وطعم مختلف حيث يدخل في مكوناتها الزنجبيل وتلك المكون جديد على الكفتة ولكنه يعطيها نكهة رائعة وطعم خاص مميز، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية التي تعمل على نمو جسم الأطفال لأنها غنية بالبروتينات المفيدة، ولكي لا تشعر أسرتك بالملل فجربي معنا طريقة كفتة جديدة من المطبخ الألماني. مكونات عمل كفتة ألمانية باللحم والزنجبيل نحتاج إلى نصف كيلو لحم مفروم ناعم قليل الدهن. 3 شرائح توست أسمر قمح كامل أو بالدقيق الأسمر. نصف كوب حليب كامل الدسم. عدد بيضة واحدة. ربطة بقدونس وفرمه ناعم. كوب من البصل المفروم. ملعقة كبيرة توابل لحم. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم. ملعقة صغيرة ملح. كوب فول صويا. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة تحضير كفتة ألمانية بدون أن تفك في وعاء اخلطي اللبن مع التوست وفركه باليد ويضاف عليه البيضة ثم وضع عليه كوب من أو أكثر من فول صويا لزيادة القيمة الغذائية للكفتة.

ثم يتم عجن اللحم مع التوست والبيضة والفول الصويا ودعكهم مع بعضهم البعض جيدا حتى تتجانس، ثم يتم وضع البهارات والتوابل.

ثم وضع البصل والملح والفلفل الأسود وخلطهم جيدا معا حتى تتكون لديك عجينة متماسكة وتدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك.

ثم تخرج من الثلاجة وتتشكل على شكل كور صغيرة وتحمر في الزيت على الجانبين في ملعقة من زيت عباد الشمس أو زيت نباتي.

كما يمكن وضع الكفتة في الفرن وهو ساخن على درجة حرارة 200 وتلك الطريقة صحية يمكن استخدامها لعمل كفتة دايت لأصحاب الرجيمات والأنظمة الغذائية. مكونات عمل كفتة ألمانية باللحم والزنجبيلطريقة تحضير كفتة ألمانية بدون أن تفك

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