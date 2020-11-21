اسباب انتفاخ اللثة وطرق علاجها والوقاية منها

صحة الفم مهمة كما دوت الخليج حال جميع أعضاء الجسم، كون الفم والاسنان واللثة معرضين للعديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تنغص علينا الحياة وتجعلنا نعاني من الالم فضلاً عن عدم القدرة على الاستمتاع بالطعام والشراب.

وانتفاخ اللثة واحدة من هذه المشاكل التي تحدث نتيجة التهاب يصيب اللثة وينتج عنها الشعور بالالم، اضافة لعوامل أخرى حياتية وصحية.

وينصح دوماً بمراجعة الطبيب المختص في حال المعاناة من انتفاخ اللثة وعلاجها بالطرث الصحيحة، كي لا تتفاقم حالها للأسوأ.

اسباب انتفاخ اللثة

يشير موقع "ويب طب" الى أن اسباباً عديدة تقف وراء الاصابة بانتفاخ اللثة ومنها:

• التهاب اللثة: من اكثر الاسباب وراء انتفاخ وتورم اللثة، وهو ناتج عن قلة العناية بنظافة الفم ما يؤدي إلى تراكم الترسبات باللثة والأسنان وتكاثر البكتيريا التي تسبب التلوث.

ويصاحب التهاب اللثة بعض الاعراض منها رائحة الفم الكريهة، وحساسية الاسنان، وتخلخل أو فقدان الأسنان، اضافة الى احمرار ونزيف اللثة والشعور بالالم.

• الحمل: يحدث انتفاخ اللثة خلال هذه المرحلة نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة، ما يسبب زيادة تدفق الدم في اللثة وانتفاخها.

ويمكن أن تؤدي هذه التغيرات الهرمونية لإعاقة قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا المسببة للإلتهابات، وهو ما يزيد فرص الإصابة بانتفاخ اللثة.

• عدوى في الفم والاسنان: مثل عدوى الهربس في الفم التي تسبب تورم وانتفاخ اللثة. كما يمكن أن تؤدي إصابة الأسنان بعدوى مثل الخراج لحدوث التورم في منطقة واحدة من اللثة. ويتسبب الخراج بالام وتورم الفك والحمى، ما يستدعي الذهاب للطبيب فوراً.

طرق علاج انتفاخ اللثة

في حال كان انتفاخ اللثة ناجماً عن مشكلة صحية بالفم او الأسنان، فإن الطبيب المختص يصف العلاج المناسب والادوية الواجب تناولها للتخلص من هذه المشكلة بغية علاج انتفاخ اللثة.

وعادة ما يصف الطبيب مسكنات الالم والمضادات الحيوية حسب الحالة.

واضافة الى العلاج الطبي، يمكن استخدام بعض الطرق الطبيعية لعلاج انتفاخ اللثة منها:

• المضمضة بالماء المالح: إذ يساعد على تقليل التهاب اللثة ومنع تورمها وانتفاخها. وينصح بالمضمضة بالماء المالح مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، من خلال مزج نصف ملعقة صغيرة من الملح مه ما يقارب 240 مل من الماء الدافىء جيدًا، ثم المضمضة بهذا المزيج لمدة 30 ثانية قبل بصقه.

• زيت شجرة الشاي: يساعد على تقليل النزيف الناجم عن التهاب اللثة وتخفيف الإلتهاب، في حال تم استخدامه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. وينصح بمزج ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي العطري مع حوالي 240 مل من الماء الدافىء والمضمضة بالمزيج لمدة 30 ثانية ثم بصقه.

• جل الكركم: فعال في منع تراكم اللويحات والتهاب اللثة، وينصح بوضع جل الكركم على اللثة مرتين يوميًا بعد غسل الأسنان. كما يمكن ترك جل الكركم على اللثة لمدة 10 دقائق، ثم شطف الفم جيدًا بالماء العذب وبصقه لاحقاً.

طرق الوقاية من انتفاخ اللثة

لتفادي الاصابة بانتفاخ اللثة ومضاعفاته المزعجة، ينصح الاطباء عادة باتباع الخطوات التالية:

• تنظيف الاسنان بالفرشاة والمعجون الغني بالفلورايد مرتين في اليوم.

• التنظيف بالخيط مرة واحدة على الأقل في اليوم للتخلص من بقايا الطعام.

• فحص الأسنان مرة أو مرتين في السنة لاكتشاف أي مشكلة صحية باكرًا.

• زيارة طبيب الأسنان في حالة المعاناة من تورم اللثة أو ألم الأسنان.

• تجنب الإفراط بتناول السكر لمنع تكون البلاك.

• تجنب عادة التدخين السيئة كون التبغ يضر باللثة والأسنان.