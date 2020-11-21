صابونة الليمون لتفتيح الوجه وشد التجاعيد بالكولاجين

تفتيح البشرة والوجه من أكثر ما يشغل بال الفتيات والسيدات، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف والآثار التي تنتج عن مصايف والتعرض للشمس وأشعتها الحارقة، التي نتج عنها أسمرار الوجه، فيحتاج إلى منتجات تفتح البشرة ويجب أن تكون تلك المنتجات غنية بفيتامين C، لأنه يعمل على تغذية مسام البشرة وترطيب وحماية جفاف الجلد، كما إنه يعزز من إنتاج الكولاجين لعلاج تجاعيد الوجه ويزيل أيضا حب الشباب ويعالج أيضا مشاكل البشرة، واليوم سنقدم لكم حل لعلاج تجاعيد وتفتيح الوجه طريق صابون الليمون الغني بفيتامين سي وخلط ماء الورد معها تنقي وجهك بالاستعمال اليومي لها وتجعل وجهك خالي من العيوب كما إنه يمكنك صنعها بالمنزل بسهولة جدا. صابونة الليمون لتفتيح الوجه وشد التجاعيد نحتاج إلى 2 قرص فيتامين سي الفوار يباع بالصيدليات. 6 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. كوب كبير ماء الورد. صابونة جلسرين. ربه كوب دقيق ذرة. ربع كوب حليب بودرة جاف كامل الدسم. خطوات تحضير صابونة تفتيح الوجه بالليمون ابشري صابونة الجليسرين إلى قطع صغيرة وناعمة وضعيها في وعاء جاف على جنب.

ثم ضع قرص فيتامين سي في كيس صغير واطحنيه جيدا ناعم جدا، حتى يصبح القرص ناعم مثل البودرة.

ثم يضاف بودرة الفيتامين إلى نصف كوب ماء الورد مع التقليب حتى يذوب القرص تماما بماء الورد.

ثم احضري قطع الصابون المبشور في وعاء عميق ويضع عليه ماء الورد المذاب به الفيتامين ويترك في درجة حرارة مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب الصابون.

ثم يرفع الخليط من على النار ونضع عليه الدقيق الذرة مع بودرة الحليب مع التقليب حتى يختفي الدقيق ويذوب.

ضعي ملعقة كبيرة واحدة من زيت اللوز على المكونات وتحرك حتى تتجانس المكونات مع بعضها، يتم وضع الخليط في النهاية داخل قالب من السيلكون.

ادخلي القالب في الفريزر حتى يتجمد تماما لمدة 6 ساعات متواصلة، تستخدم صابون الليمون لتفتيح الوجه يوميا عند الاستيقاظ أو عند الاستحمام لجسم ناعم ورائع. صابونة الليمون لتفتيح الوجه وشد التجاعيدخطوات تحضير صابونة تفتيح الوجه بالليمون

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