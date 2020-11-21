افضل 10 فوايد لقشر البرتقان وازاي تستخدميه

هل تعرفي ان قشر البرتقان هو اصح جزء من ثمرة البرتقان كلها؟ لو عايزة تعرفي ايه اللي ممكن تعمليه مع قشور البرتقان ، النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد قشر البرتقان ، وازاي تستخدميه عشان تستفادي منه.

ليه قشر البرتقان مفيد؟

بعض الدراسات بتشير ان قشر البرتقان هو في الواقع اكتر جزء صحي من الفاكهة كلها ، ممكن يكون ده مفاجيء لينا ، ولكن الابحاث اثبتت ان قشر البرتقان غني بالفلافونويد وكتير من المواد الكيميائية النباتية المهمة اللي بتدي الجسم فوايد صحية مختلفة ، على سبيل المثال عشان تاخدوا فكرة عن فوايد القشر ان ثمرة البرتقان نفسها بتحتوي على 71 ملليجرام من فيتامين C ، والقشر بيحتوي على اكتر من 136 ملليجرام.

القشر كمان غني جدا بالنحاس, الكالسيوم, المغنيسيوم, حمض الفوليك, فيتامين A , وفيتامينات b, والالياف الغذائية.

وكل العناصر الغذائية دي بتساهم في صحة الانسان بطرق مذهلة ، وده اللي هنعرفه دلوقتي.

فوايد قشر البرتقان:

1- قشور البرتقان بتساعد في الوقاية من السرطان:

حسب الدراسات ، مركبات الفلافونويد اللي موجودة في قشور البرتقان بتمنع البروتين المسمى (RLIP76) المرتبط بالسرطان ، والقشور بتحتوي كمان على مركب تاني اسمه الليمونين ، اللي ممكن يقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

ودراسات تانية اثبتت ان قشور الحمضيات بشكل عام ليها فاعلية في منع الانشطة السرطانية بشكل ملحوظ.

2- تحسين صحة الرئة:

لانه بيحتوي على كمية عالية من فيتامين C ، ده بيساعد على تكسير الاحتقان وتنضيف الرئتين ، يالاضافة ان فيتامين C بيساعد على زيادة المناعة ، وده بيساعد على منع التهابات الرئة.

قشور البرتقان ممكن انها تساعد كمان على طرد البلغم عن طريق تطهير الرئتين ، وزيادة المناعة هتمنع كمان الاصابة بالامراض زي البرد والانفلونزا.

3- بيساعد في علاج مرض السكر:

قشور البرتقان غنية بالبكتين ، وهي الياف معروفة انها بتنظم مستويات السكر في الدم ، وده اكيد ممكن يساعد مرضى السكر ، واظهرت الدراسات ازاي العلاج بمستخلص قشور البرتقان ممكن انه يساعد في الوقاية من مرض الكلية السكري ، بالاضافة انه بيمنع البروتين اللي اتكلمنا عنه فوق والقضاء على البروتين ده من النظام بيمنع مرض السكر.

ونسبة السكر اللي موجودة في الفاكهة هي 5 بس ، وده معناه ان القشور بتسبب ارتفاع بسيط جدا لا يذكر في نسبة السكر في الدم.

4- بيساعد على تقوية القلب:

قشور البرتقان غنية بالفلافونويد اللي بيتسمى كمان هسبريدين ، اللي الدراسات اثبتت انه بيساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم ، والقشر بيحتوي كمان على خصائص مضادة للالتهابات ، وبما ان امراض القلب بتنتج عن الالتهابات ، فده ممكن انه يساعد على منع امراض القلب.

ومركبات تانية في قشور البرتقان زي الفلافون ، بتساعد على خفض مستويات الكوليسترول بشكل افضل من بعض الادوية الطبية.

5- بيساعد في انقاص الوزن:

البرتقان منخفض السعرات الحرارية ، وده السبب اللي بيخليه اضافة مثالية جدا لنظام غذائي لفقدان الوزن ، وكمان مليان بالالياف الغذائية اللي بتتحكم في الشهية وبتقلل الاحساس بالجوع.

وقشور البرتقان يتحتوي على فيتامين C المعروف انه بيساعد على حرق الدهون.

6- تحسين صحة العين:

بعض المصادر بتأكد ان مركب الليمونين, والديكانال, والسترال اللي موجودة في قشور البرتقان ممكن انها تساعد في تحسين صحة العين ، لان ليها خصائص مضادة للالتهابات بتحارب العدوى وبتحسن الرؤية.

7- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

الالياف الموجودة في قشر البرتقان بتساعد على الهضم وبتنظم عمل الجهاز الهضمي ، واظهرت الدراسات ان قشور الفواكة الحمضية بشكل عام بتستخدم من العصور القديمة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

8- بتساعد في محاربة الالتهابات:

الدراسات اثبتت ان قشور البرتقان بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، وبتوضح لنا ان قشور البرتقان ليها قدرة كبيرة على منع الالتهابات بطريقة مشابهة للاندوميتاسين ، وهو دواء مضاد للالتهابات.

9- حماية الاسنان:

قشور البرتقان بتحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ، اللي بتساعد على حماية الاسنان من التسوس.

بالاضافة كمان انك ممكن تستخدمي قشور البرتقان لتبييض الاسنان ، مركب الليمونين اللي موجود في القشور بيساعد انه يدي ريحة حلوة للنفس ، وبيساعد على تبييض الاسنان بشكل طبيعي.

10- بيساعد على توهج وصحة البشرة:

قشر البرتقان يعتبر نعمة كبيرة للبشرة لانه بيساعد على علاج الرؤوس السودا, والتخلص من الجلد الميت, حب الشباب, وعيوب البشرة ، وبيساعد كمان على تفتيح البشرة ، ممكن تخلطي قشر البرتقان المجفف والمطحون مع اللبن او اللبن الرايب وتستخدميه كماسك وسكراب للبشرة.

ازاي تستخدمي قشور البرتقان:

– ممكن تعملي منه شاي:

اعمليه زي طريقة شاي الاعشاب ، ضيفي قشر البرتقان الطازة للمية واغليهم مع بعض ، وبعدين ارفعيه من على النار وسيبيه منقوع في المية لمدة ساعة ، وبعدها صفيه ، وكده يبقى جاهز للشرب.

– ممكن تعملي منه معطر جو:

اضافة قشور البرتقان للمية المغلية ممكن يساعد على انعاش الجو ويدي ريحة حلوة للبيت ، وتقدري كمان تستنشقي البخار اللي طالع من المية لعلاج الصداع.

– ممكن تعملي منه نوع حلوى:

قطعي قشور البرتقان الطازة لشرايح رفيعة ، وحطيها في حلة كبيرة وغطيها بالمية الباردة وسيبيه يغلي على نار عالية ، صفي المية وكرري العملية دي مرتين ، في حلة تانية اخلطي 1 كوباية سكر مع ½ كوباية مية ، وسيبيهم على نار متوسطة لمدة 10 دقايق تقريبا ، دلوقتي ضيفي قشور البرتقان لخليط السكر وسيبيه على النار لمدة ساعة كمان ، واتجنبي التقليب عشان الخليط ميسكرش او يعمل كتل سكر ، بعدها صفي قشور البرتقان وافرديها على رف او صينية لمدة 5 ساعات للتجفيف ، وكده تبقى الكاندي جاهزة للاكل ، خزنيها في برطمان او علبة محكمة الغلق.

– ممكن تستخدمي القشور لتلميع الاسطح الخشبية او الفولاذ المقاوم للصدأ:

تقدري تلمعي اي سطح خشبي عندك بقشر البرتقان لوحده او بالقشور مع الخل الابيض ، حطي نقطة او اتنين من الخل على القشرة ولمعي بيها اي سطح خشبي.

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