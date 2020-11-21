ماهي فوائد البردقوش للقولون العصبي، تتلخص في كونه أحد أنواع الأعشاب التي تدخل في تركيب الأدوية الطبية التي تستخدم لعلاج حالات صحية متعددة ترتبط بالجهاز الهضمي ككل، ومنها اضطرابات وأعراض القولون العصبي، وفوائده التالي:

ماهي فوائد البردقوش للقولون العصبي:

ذكر موقع "organicfacts" مجموعة من الفوائد التي يحققها البردقوش لمرضى القولون العصبي، وللصحة العامة ككل، ومنها:

البردقوش له مفعول المسكنات، وبالتالي يساهم في تقليل الشعور بالألم، ومن ذلك آلام القولون العصبي.

يعد البردقوش أحد الأعشاب التي تخفف من التشنجات في الجهاز الهضمي خاصة، ومنها التشنجات التي تحدث نتيجة لتهيج القولون العصبي.

البردقوش علاج فعال لاضطرابات وأعراض القولون العصبي ومنها انتفاخ البطن، عسر الهضم، الغثيان والقيء، وآلام المعدة.

البردقوش له خصائص مطهرة ويقاوم البكتيريا وبالتالي يعالج أي التهابات في الجسم ويقضي على مسببات تهيج القولون.

يعزز البردقوش عملية الهضم التي عادة ما تكون مضطربة لدى مرضى القولون العصبي.

شرب البردقوش يعالج الصداع المرافق لاضطرابات القولون العصبي.

يساعد زيت البردقوش على استرخاء وتهدئة الأعصاب لدى مرضى القولون العصبي.

يعد البردقوش أحد أفضل أنواع الأعشاب التي تعمل على إدرار البول وزيادة التعرق ، وبالتالي يساهم في تنظيم الجسم من السموم التي يمكن أن تزيد من تهيج القولون العصبي.

طريقة الاستشفاء بالبردقوش:

يمكن إضافة البردقوش الأخضر في حال توفره إلى السلطات و الأطعمة المعدة في المنزل.

عادة ما يكون البردقوش مجففًا، ويمكن غليه مع الماء وشربه كشاي دافئ.

زيت البردقوش يحقق فوائده أيضا ويمكن إضافة إلى المشروبات أو الأطعمة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.