ما الفرق بين الصداع المعتاد وصداع كورونا

تتشابه أعراض مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا مع أعراض كثير من الأمراض الشائعة، ومن منطلق ذلك تركز كثير من المواقع الطبية وحتى الدراسات و الأبحاث الطبية على توضيح الفرق بين تلك الأمراض عندما تصيب الإنسان في حالة كورونا أو حالة الأمراض الأخرى، ومن تلك الأعراض عرض شائع وهو الصداع، إليكم كيفية التفرقة بين الصداع العادي والصداع الناجم عن فيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيفية التعرف على الصداع الناتج عن فيروس كورونا:

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews، تم تحديد الصداع باعتباره خامس أكثر أعراض كورونا شيوعًا بعد الحمى والسعال والألم العضلي وضيق التنفس، وأشارت الدراسة أيضًا إلى انتشار الصداع في حوالي 6.5 إلى 53% من مرضى كورونا.

وقد يكون نفس الشعور بالصداع العادي والصداع الناجم عن كورونا، ومع ذلك ، فإن الصداع الناجم عن الفيروس كورونا يمكن أن يتحول من آثار خفيفة إلى ارتفاع مفاجئ في التأثير على الصحة، بصرف النظر عن ذلك ، قد يستجيب بشكل سيئ لمسكنات الألم الشائعة وقد لا يهدأ، حتى بعد اللجوء إلى العلاجات الأخرى.

وأشار البحث أيضًا إلى أنه "يبدو أن انتشار الصداع في عدوى كورونا قد تم التقليل من شأنه من حيث التنوع والوصف السريري بسبب التركيز الحالي على الأرجح على مرضى الجهاز التنفسي الحاد".

الأعراض الشائعة لفيروس كورونا:

أكدت الدراسات الطبية عدد كبير من الأعراض التي تصيب الإنسان نتيجة عدوى فيروس كورونا، إلا أن هنالك أعراض شائعة تكاد تصيب الأغلبية، وهي:

حمى.

سعال جاف.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف وانسداده.

ألم في الصدر وضيق في التنفس.

إعياء وتعب.

عدوى الجهاز الهضمي.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.