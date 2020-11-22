فوائد الليمون والنعناع على الصحة في فصل الشتاء، من المواضيع الصحة الهامة التي يلجأ اليها الكثيرون خصوصاً خلال الفصل البارد المصحوب بالعديد من الأزمات الصحية مثل الانفلونزات ونزلات البرد وغيرها.

وفي خضم أزمة فيروس كورونا الذي ما زال يحصد الملايين من الاصابات حول العالم، تبرز للعلن أهمية تناول العناصر الغذائية التي تعزز مناعة الجسم ضد الفيروس التاجي، ومنها الليمون والنعناع الذي نستعرض سوياً لمزاياه وفوائده على الصحة في فصل الشتاء.

فوائد الليمون والنعناع على الصحة في فصل الشتاء

يعد الليمون من الفواكه الحمضية الافضل لتناولها في فصل الشتاء، كونه يحوي كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والأمراض.

وذكر موقع Edisonist لمجموعة من الفوائد الصحية لليمون على الصحة في فصل الشتاء وهي:

• تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات والعدوى بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

• تحسين صحة الجسم وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

• خفض الكوليسترول الضار في الدم والحفاظ صحة القلب والأوعية الدموية.

• الوقاية من امراض السرطان كونه يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات بنسبة عالية.

• تحسين صحة الجهاز الهضمي.

• تنقية الكبد والتخلص من السموم وتعزيز صحة الكبد وحمايته من السرطان.

• تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الالتهابات والألم.

• تحسين صحة الاسنان والوقاية من التهابات اللثة.

• تقوية الجهاز العصبي وحمايته من الامراض التي يتعرض لها.

• المساعدة على انقاص الوزن بفضل خصائصة التي تساعد على حرق الدهون في الجسم.

واضافة النعناع الى الليمون يجعل منه ليس فقط مشروباً لذيذاً ومنعشاً، وإنما غنياً أيضاً بالخصائص الصحية الفريدة التي تقوي الصحة وتحمي من الامراض.

ومن فوائد الليمون والنعناع على الصحة في فصل الشتاء:

• تحسين الحالة المزاجية ومحاربة التوتر والقلق وخفض احتمال الاصابة بالاكتئاب.

• تنشيط الجسم وعلاج التعب والاجهاد من خلال تنشيط الدورة الدموية.

• تنقية الجسم و الدم من السموم المتراكمة فيه.

• علاج الامساك وعسر الهضم والحرقة وانتفاخ البطن.

• ادرار البول.

• تقليل علامات التقدم بالسن والشيخوخة.

• الوقاية من الصداع النصفي.

• خفض معدل ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

• الوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على صحة العظام والمفاصل.

• خفض الحمى وضبط درجة حرارة الجسم.

• الليمون والنعناع مسكن طبيعي لمختلف الأوجاع.

طريقة تحضير مشروب الليمون والنعناع

للحصول على مشروب غني بالفوائد الصحية والطعم الشهي، قومي بعصر حبتين من الليمون الطازج وضعي العصير في الخلاط الكهربائي، ثم اضيفي كمية مناسبة من السكر.

افرمي النعناع واضيفيه للمزيج واخلطيه جيداً حتى تصبح المكونات مزيجاً متماسكاً، ثم اضيفي إليه الماء ومكعبات الثلج.