لقاح جديد قريباً يحمي من كورونا والانفلونزا

الامل بقرب انتاج وتوزيع لقاح كورونا يكبر يوماً بعد يوم، بعدما أعلنت شركة صناعة الأدوية "فايزر" مؤخراً إن نظرة مبكرة على البيانات من لقاح فيروس كورونا التابع لها، تظهر أنه فعال بنسبة تزيد عن 90٪.

وكذلك أعلنت شركة موديرنا الامريكية ان لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19، فعال بنسبة تقارب 95% في محاربة الفيروس التاجي. وقبله، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة وأُطلق عليه إسم "سبوتنيك V".

جاء الإعلان من روسيا البارحة، عن بدء تطوير لقاح مشترك يقي من الاصابة بفيروس كورونا والانفلونزا في ذات الوقت.

فما دوت الخليج تفاصيل هذا الإعلان الشيق، والذي يعزَز التفاؤل بقرب تحصين ملايين الناس حول العالم من فيروس كورونا الجديد وكذلك فيروس الانفلونزا الموسمي السنوي؟

لقاح مشترك يقي من كوفيد-19 والانفلونزا معاً

هذا ما أعلن عنه مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان.

وصرَح مدير المركز رينات مكشوتوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية قائلاً: "إن مركز الأبحاث "فيكتور" يقوم بتطوير لقاح موحد يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ومن الإنفلونزا".

وكان المركز المختص أعلن في وقت سابق، عن انهاء الدراسات السريرية للقاح الروسي الثاني الذي طوره المركز ضد كورونا، والذي بدأت تجاربه السريرية خلال شهر يوليو الماضي.

كذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كوفيد-19.

وفيما يخص اللقاح المرتقب المشترك الذي يوفر الحماية ضد كورونا والانفلونزا في وقت واحد، كشف البروفيسور رونالد إكليس، الخبير في علم الفيروسات والأستاذ في جامعة كارديف البريطانية ، أن "اللقاح الخارق" الذي يقي من فيروس كورونا والإنفلونزا يمكن أن يتوفر في أقل من عام، بحسب ما جاء في صحيفة "البيان" نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

مضيفاً أنه لا توجد عقبات في طريق جمع اللقاحين ضمن لقاح واحد، وأن المستقبل القريب سيشهد انتاج اول لقاح مشترك بين كورونا والانفلونزا.

وبحسب إكليس، فإن أهمية هذا اللقاح المرتقب تكمن في سهولة الحصول على لقاح واحد يحمي من المرضين عوضاً عن الاضطرار لأخذ لقاحين.

ومعلوم أن جمع لقاحات مختلفة في لقاح واحد، هو أمر شائع في لقاحات الاطفال. لكن عقبة واحدة قد تواجه اللقاح الواعد، دوت الخليج مشكلة تخزين اللقاحات حيث يتم تخزين اللقاحين في درجات حرارة مرتفعة. وقد يحتاج لقاح كورونا للتخزين في درجة حرارة تصل الى 70 تحت الصفر، مما قد يجعل دمجهما أمراً صعباً.

كذلك شددَ إكليس على ضرورة إجراء فحوصات السلامة أولاً، لضمان عدم حصول تفاعلات ضارة بين اللقاحين. لكنه اضاف في الوقت ذاته أنه يستبعد وجود مشكلة في هذا الصدد، معتبراً ان لقاحات كورونا أطلقت ثورة في علم اللقاحات الجديدة.