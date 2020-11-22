هل التهاب الاذن الوسطى يسبب عدم التركيز، حسب ما جاء في موقع وزارة الصحة السعودية فإن التهاب الأذن الوسطى مرض شائع له عدة أنواع، جميعها لا يمكن أن يكون أحد أعراضها عدم التركيز، ومن الأعراض الشائعة لالتهاب الأذن الوسطى هو عدم الاتزان.

أسباب التهاب الأذن الوسطى:

أمراض الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الأنفلونزا.

وجود أمراض الحساسية مسبقًا.

التعرض لدخان السجائر و التدخين بشكل عام.

الإصابة بالتهاب اللحمية أو اللوزتين.

أعراض التهاب الأذن الوسطى:

ألم في الأذن وخاصة عند الاستلقاء.

فقدان التوازن.

ارتفاع في درجة الحرارة.

إفرازات من الأذن.

فقدان الشهية.

صعوبة في النوم.

ضعف في السمع.

أنواع التهاب الأذن الوسطى:

التهاب الأذن الوسطى الحاد: يحدث بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية ويكون مصاحبًا لأمراض الجهاز التنفسي.

التهاب الأذن الوسطى المصحوب بالرشح: يحدث بسبب تجمع سوائل وإفرازات الأذن المخاطية داخلها نتيجة انسداد قناة استاكيوس بسبب الرشح أو ضعف أداء قناة استاكيوس لوظيفتها.

​ التهاب الأذن الوسطى المزمن: يحدث بسبب تأخر علاج حالات الالتهاب الحاد في الأذن، والذي يؤدي إلى تجمع السوائل والإفرازات.

علاج التهاب الأذن الوسطى:

في الحالات البسيطة كالعدوى الفيروسية يزول الالتهاب بالمسكنات وعلاجات الأنف البسيطة.

المضادات حيوية بعد تشخيص الطبيب وعندما يكون سبب الالتهاب بكتيري.

في حال كان الالتهاب بسبب الحساسية فقد تساعد قطرات الأذن المضادة للاحتقان أو المضادة للحساسية في تخفيف الأعراض.

في الحالات الصعبة قد يضطر الطبيب لعمل ثقب في طبلة الأذن للسماح للسائل الصديدي المتجمع بالخروج من الأذن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.