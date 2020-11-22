علاج الشعر الأبيض المبكر والقضاء على الشيب عند الشباب في المنزل هو أفضل وصفة طبيعية تحافظ على المظهر الشبابي نظراً لظهور الشعر الأبيض في سن مفاجئ سواء كان قبل الثلاثين أو بعده، توجد بعض الأسباب في تسبب الشيب المبكر يجب معرفتها والوقاية منها قبل معرفة أسرار خلطة التخلص من الشيب. أسباب ظهور الشيب المبكر عند الشباب فقر الدم وسوء التغذية.

ألتهاب اللثة والأسنان والفم.

الاكتئاب والضغوط النفسية التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية.

غسل الشعر بالماء الساخن مع أستخدام المجفف الكهربائي بشكل مفرط.

وجود قشرة الشعر تسبب في ظهور الشعر الأبيض المبكر عند الشباب.

تسبب في ظهور الشعر الأبيض المبكر عند الشباب. استخدام مستحضرات التجميل أو الأصباغ الكيميائية تسبب الشيب المبكر.

الإصابة بالملاريا أو ميكروبات في الجهاز الهضمي أو خلل في الغدة الدرقية.

الصفات الوراثية بمعني أن الوالدين أو الأجداد ظهر لهم شعر أبيض في سن مبكر.

التدخين يسبب ضيق الأوعية الدموية فلا تتدفق ألى بصيلات الشعر بشكل سليم.

نقص فيتامين B12 في الجسم. علاج الشعر الأبيض المبكر والقضاء على الشيب عند الشباب تدليك فروة الرأس بزيت اللوز يومياً للتخلص من شيب الشعر.

أفضل طريقة للتخلص من الشعر الأبيض بالحناء مع القليل من الماء الفاتر وتغيير لون الشعر بأسرع طريقة للقضاء على الشيب المبكر عند الشباب.

وصفة زيت جوز الهند مع عصير الليمون: تساعد هذه الوصفة على التخلص من الشيب المبكر نهائياً عن طريق تحضير ثلاث ملاعق من عصير الليمون مع عشر ملاعق من زيت جوز الهند وخلطهم جيداً، يتم وضع الخليط على الشعر لمدة ساعة مع تدليك فروة الرأس جيداً لعلاج الشعر الخفيف ويتم تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً لمدة شهر.

تساعد هذه الوصفة على التخلص من الشيب المبكر نهائياً عن طريق تحضير ثلاث ملاعق من عصير الليمون مع عشر ملاعق من زيت جوز الهند وخلطهم جيداً، يتم وضع الخليط على الشعر لمدة ساعة مع تدليك فروة الرأس جيداً لعلاج ويتم تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً لمدة شهر. وصفة إكليل الجبل مع المرمرية: مزج كوب من أوراق المرمرية مع كوب من أوراق نبات إكليل الجبل مع كوبين من الماء مع غليهم جيداً على نار هادئة وتركه حتى يبرد لمدة ساعتين، غسل الشعر بالشامبو ثم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم غسله بالماء البارد مع تكرار هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع لمدة شهر أسباب ظهور الشيب المبكر عند الشباب

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