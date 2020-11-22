طريقة عمل الماكرون الفرنسي بالخطوات والفيديو

الماكرون الفرنسي من اشهر انواع الحلويات الفرنسية اللذيذة جدا ، وطريقته مش صعبة وبمجرد ما هتتمكني من الطريقة هيطلع معاكي مظبوط زي اللي بتشتريه من بره ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل الماكرون بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل الماكرون الفرنسي:
المكونات لعجينة الماكرون:
– 100 جرام بياض بيض بدرجة حرارة الغرفة (تقريبا بياض 3 بيضات كبار).
– 140 جرام دقيق لوز (1 ½ كوباية).
– 90 جرام سكر (اقل من ½ كوباية بشوية).
– 130 جرام سكر بودر (1 كوباية).
– 1 معلقة صغيرة فانيليا (5 ملل).
– ¼ معلقة صغيرة من كريمة التارتار (800 مجم).
المكونات للكريمة:
– 1 كوباية زبدة ناعمة غير مملحة (226 جرام).
– 5 صفار بيض.
– ½ كوباية سكر (100 جرام).
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– 3 معالق كبيرة مية (30 ملل).
– 1 ذرة ملح.
طريقة تحضير الماكرون:
1- انخلي السكر البودرة واللوز المطحون في طبق كبير وقلبيهم مع بعض ، اخفقيهم في محضر الطعام وبعدين انخليهم تاني ، وكرري العملية دي مرتين كمان ، والخطوة دي مهمة عشان العجينة تبقى خفيفة وناعمة.
2- في طبق تاني حطي بياض البيض ، باستخدام المضرب الكهربا اضربي بياض البيض ، وبمجرد ما تظهر رغوة ، ضيفي كريمة التارتار وبعدين ضيفي السكر العادي واضربيهم مع بعض ببطء.
3- ضيفي للخليط الوان الطعام (حسب الرغبة) والفانيليا واخلطيهم مع الاستمرار في الخفق بالمضرب لحد ما الخليط يبقى صلب معاكي مش سائل.
4- ضيفي خليط السكر البودرة واللوز المطحون بالتدريج وببطء وتقليبها بالراحة.
5- بمجرد ما الخليط يبقى زي الكريمة ، حطيه في كيس حلويات عشان تبدأي تشكلي الماكرون.
6- على صينية مفروشة ورق خبز ومدهون بالزبدة ابدأي شكلي الماكرون جنب بعض بحجم صغير ، وسيبيه يرتاح لمدة 40 دقيقة قبل ما تدخليه الفرن.
7- اخبزيه في الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية (300 درجة فهرنهايت) لمدة 12 – 15 دقيقة ، ولفي الصينية بعد 7 دقايق ، طلعيه من الفرن وسيبيه لحد ما يبرد تماما قبل ما تشيليه من على الصينية.
طريقة تحضير الكريمة:
1- في حلة متوسطة ضيفي السكر والمية ، وسخنيهم على نار خفيفة مع التقليب لحد ما السكر يدوب ، ارفعي النار لدرجة حرارة متوسطة وسيبيه لحد ما يغلي شوية ويوصل تقريبا لدرجة حرارة 115 درجة وبعدين ارفعيه من على النار.
2- حطي صفار البيض في الميكسر واضربيه لحد ما يبقى كثيف ورغوي ، وممكن تضربيه بالمضرب الكهربا.
3- اثناء ضرب صفار البيض في الميكسر ضيفي خليط السكر والمية وهو سخن ببطء مع الصفار.
4- استمري في الخلط لحد ما تحسي ان الخليط برد ووصل لدرجة حرارة الغرفة.
5- ضيفي الزبدة بالتدريج قطعة قطعة وماتضيفيش قطعة تانية غير لما تتأكدي ان الاولانية اندمجت كويس مع الخليط ، ضيفي الفانيليا والملح ، استمري في الخلط لحد ما يبقى الخليط ناعم وكثيف (حوالي 5 – 6 دقايق) ضيفي الوان الطعام حسب الرغبة.
6- اخر خطوة خدي من الكريمة حطيها على واحدة ماكرون وحطي عليها واحدة تانية من فوق ، وكده يبقى الماكرون الفرنسي بتاعنا جاهز.
الطريقة بالفيديو:
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