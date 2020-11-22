احتباس السوائل في الجسم عرض مرضي يرافق عدد من الأمراض الصحية، وهو حالة من المهم الانتباه لها، وعادة ما يكون علاجها بزوال المرض المسبب، وكما جاء في موقع "ويب طب" إليكم أسبابها.

أسباب احتباس السوائل في الجسم:

فشل القلب يسبب احتباس السوائل في الجسم.

أي خلل في وظائف الكلى وأمراض الكليتين بشكل عام يعد سبب رئيسي لعدم خروج السوائل من الجسم.

أمراض الكبد وتشمع الكبد تحديدًا يؤثر على تنظيم السوائل وعمليات إنتاج البروتينات.

يعرف عن كثير من الأدوية أنها تسبب احتباس السوائل مثل أدوية الشرايين ومضادات الالتهاب وأدوية السكري بعض العلاجات الكيماوية وأدوية منع الحمل.

الحمل وهو حالة ليس مرضية يحدث بها تراكم للصوديوم في الجسم مما يسبب احتباس السوائل، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

إتباع بعض أنواع الحميات الغذائية مسبب رئيسي لاحتباس السوائل في الجسم.

الإفراط في بعض أنواع الفيتامينات مثل فيتامينات بي1، بي6، بي5 يسبب احتباس سوائل الجسم.

مرض السكري يساهم في رفع نسبة السوائل في الجسم، إما بسبب المضاعفات مثل أمراض القلب واضطرابات الكلى و الكبد أو بسبب الأدوية.

أمراض الدماغ معظمها تسبب احتباس السوائل مثل الأورام و الجلطات والإصابات في الرأس.

أمراض الحساسية تسبب تورم في الأطراف واحتباس السوائل.

الامتناع عن الحركة بسبب الأمراض والعمليات الجراحية.

الإصابة بأي حروق في كل أماكن الجسم يسبب احتباس السوائل و التورم.

الإصابة بالتهابات أو تقرحات في الجسم يؤدي إلى منع خروج السوائل.

الدورة الشهرية أو الفترة السابقة للدورة الشهرية من الملاحظ أنها تسبب زيادة في سوائل الجسم.

بلوغ سن اليأس وانقطاع الطمث.

أمراض الغدة الدرقية تؤثر على مستوى الوسائل في الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.