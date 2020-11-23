طريقة تلميع الذهب في المنزل وتنظيفه من السواد بوصفة منزلية جديدة

طريقة تلميع الذهب في المنزل تبحث عنها جميع النساء في جميع أنحاء العالم فلا تحب المرأة أن ترتدي الحلي الخاص بها حينما يكون متسخ، فتلجأ إلى طريقة تلميع الذهب في البيت بسرعة وسهولة من السواد لكي تكون في أجمل صورة كأنها تقوم بشراءه جديد من محل المجوهرات.

الصابون السائل: قومي بوضع الذهب في وعاء عميق مع ماء دافئ وإضافة كمية مناسبة من الصابون السائل لتنظيف الذهب من السواد وتركه يوم كامل، ثم غسله في اليوم التالي ليصبح نظيف تماماً كأنه جديد.

قومي بوضع الذهب في وعاء عميق مع ماء دافئ وإضافة كمية مناسبة من الصابون السائل وتركه يوم كامل، ثم غسله في اليوم التالي ليصبح نظيف تماماً كأنه جديد. الخل: تنظيف الذهب بالخل هي الوصفة المنزلية المعروفة في أكثر البيوت العربية عن طريق وضع كوبين من الخل مع كوب من الماء في وعاء على نار هادئة حتى تصل إلى الغليان، ضعي الذهب في الوعاء مع تغطيته لمدة يوم كامل ثم تجفيفه باستخدام قطعة قماش.

تنظيف الذهب بالخل هي الوصفة المنزلية المعروفة في أكثر البيوت العربية عن طريق وضع كوبين من الخل مع كوب من الماء في وعاء على نار هادئة حتى تصل إلى الغليان، ضعي الذهب في الوعاء مع تغطيته لمدة يوم كامل ثم تجفيفه باستخدام قطعة قماش. القهوة: ضعي معلقتين من القهوة المطحونة في وعاء به ماء مع القليل من الصابون المبشور حتي يتم الغليان ثم فرك الأكسسوارات الذهبية بفرشاة الأسنان وتجفيفها بقطعة من القماش، يمكن أستخدام القهوة لتلميع الذهب الصيني بشكل آمن لا يؤثر على لونه.

بيكربونات الصوديوم: طريقة تلميع الذهب بالكربونات وتنظيفها من السواد غير معروفة كما يتم تنظيف وتلميع الأكسسوارات الفضة، ضعي القليل من بيكربونات الصوديوم في وعاء صغير وباستخدام فرشاة أسنان قومي بفرك الأكسسوارات الذهبية ثم غسلها بالماء.

وتنظيفها من السواد غير معروفة كما يتم تنظيف وتلميع الأكسسوارات الفضة، ضعي القليل من بيكربونات الصوديوم في وعاء صغير وباستخدام فرشاة أسنان قومي بفرك الأكسسوارات الذهبية ثم غسلها بالماء. معجون الأسنان: تلميع الذهب بمعجون الأسنان عن طريق وضع الكمية المناسبة مع الماء والتقليب جيداً ثم فرك الأكسسوارات بفرشاة الأسنان وتجفيفها بقطعة قماش.

عن طريق وضع الكمية المناسبة مع الماء والتقليب جيداً ثم فرك الأكسسوارات بفرشاة الأسنان وتجفيفها بقطعة قماش. الليمون: تعد من أفضل الطرق لتلميع الذهب عن طريق وضع معلقة من الملح الخشن مع عصير الليمون ومسح القطع الذهبية بواسطة فرشاة الأسنان ثم غسلها بالماء البارد وتجفيفها.

تعد من أفضل الطرق لتلميع الذهب عن طريق وضع معلقة من الملح الخشن مع عصير الليمون ومسح القطع الذهبية بواسطة فرشاة الأسنان ثم غسلها بالماء البارد وتجفيفها. ماء البصل: طريقة تلميع الذهب في المنزل باستخدام ماء لبصل هو أمر لا تفضله الكثير من السيدات نظراً لغرابة الطريقة، قومي بوضع الأكسسوارات الذهبية لمدة نصف ساعة في وعاء به ماء البصل ثم غسله بالصابون لمحو رائحة البصل القوية لتشاهدي تلميع الحلي الذهب بشكل برّاق.

تنظيف الذهب من السواد في البيتطريقة تلميع الذهب في المنزل