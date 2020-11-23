طريقة خبز بيتي فلاحي مصري بكاكين هشة طرية منفوخة

طريقة الخبز المصري الفلاحي عيش البكاكين الكماج الفلاحي، هو خبز مصري أصيل يصنع في أرياف القرى المصرية ويتميز بأنه خبز خفيف جدا ولذيذ يمكن تناوله في أي وقت خاصة عند الشعور بالجوع كنا أن تحضيره سهل جدا ولا يحتاج الكثير من الجهد أو الوقت، فهو خفيف جدا وهش فهو يعجن بالخميرة والسكر والزيت واللبن الزبادي فتلك يعطيه طراوة ومذاق خاص ويكون خفيف على المعدة، وعندما ينتفخ الخبز في الفرن يكون نضج في أقل من دقائق ويكون لونه ذهبي وجاهز للتقديم، ويمكن عمل خبز فلاحي مصري بكاكين بالمنزل بمكونات بسيطة متوفرة لديك. مكونات عمل بكاكين خبز فلاحي مصري نحتاج إلى كيلو ونصف الكيلو من دقيق الأبيض. رشة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة ونصف خميرة. نصف كوب ماء دافئ. 2 ملعقة كبيرة سكر. نصف كوب زيت نباتي. 3 ملاعق كبيرة سمن طبيعي أو بلدي. كمية من لبن زبادي للعجن. طريقة تحضير عيش فلاحي بسهولة بسيط بالمنزل في وعاء يذوب الخميرة داخل الماء الدافئ ويضاف لها السكر وتقليبهم جيدا وتركهم جانبا تتفاعل بمكان دافئ.

بوعاء جاف تماما ينخل الطحين جيدا ويوضع عليه الملح والزيت والسمن ومزج كل تلك المكونات مع بعضها جيدا، وتأكدي من امتصاص الدقيق المكونات.

ثم يضاف مزيج الخميرة عليها ويحرك ويعجن ونضيف بعد ذلك اللبن الزبادي يمكن استبداله باللبن الرائب، ويضاف تدريجيا مع الإستمرار بالعجن حتى تتشكل لنا عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

تعجن عجينة خبز البكاكين الفلاحي لعدة دقائق ثم يتم تغطيتها بأكياس نايلون حتى تختمر جيدا ويتضاعف حجمها وتكبر وتنتفخ.

ترش صينية الفرن بالقليل من الدقيق وتترك جانبا، ثم تشكل عجينة الخبز على شكل كرات وترص في صينية الفرن وتغطى لمدة ربع ساعة تختمر مرة ثانية.

تفرد كل كورة على شكل دائرة سمكها متوسط، وتمد الكرات بحيث يكون سمكها متوسط، ودائرة ليست كبيرة.

يسخن الفرن على حرارة عالية جدا وتدخل للخبز في الفرن ويوضع لمدة 5 دقائق حتى يرتفع ويصبح لونه ذهبي، ويخرج البكاكين من الفرن وتكون جاهزة على الطعام. مكونات عمل بكاكين خبز فلاحي مصريطريقة تحضير عيش فلاحي بسهولة بسيط بالمنزل

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