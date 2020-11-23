كيف يؤثر كورونا على أعصاب عضلات الوجه

جدة-ولاء حداد الاثنين,23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 17:15
هنالك مجموعة واسعة من الأعراض التي اعتمدت من قبل منظمة الصحة العالمية على انها أكثر الأعراض شيوعًا بين مرضى كورونا مثل ضيق التنفس و الحمى و الصداع و التعب العام، إلا أن الأبحاث الطبية في كل مرة تكشف عن عرض جديدة يضاف إلى قائمة الأعراض الشائعة، فمؤخرًا أكدت الأبحاث تأثير كورونا على الدماغ و الجهاز العصبي و الصحة النفسية، وهاهي دراسة تؤكد أن فيروس كورونا يؤثر على أعصاب عضلات الوجه ويسبب المرض التالي.
كورونا وأعصاب عضلات الوجه:
أعراض جديدة متعددة كشف عنها الدراسات و الأبحاث الطبية على مرضى كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وتلك الأعراض الجديدة أصبحت شائعة مع مرور كل يوم بين مرضى كورونا وأحد أهم هذه الأعراض المكتشفة حديثًا هو شلل بيل.
ووفقا لتقرير لصحيفة time now news شلل بيل هو شلل في العصب الوجهي في هذه الحالة، تعانى عضلات الوجه من ضعف مؤقت أو شلل يحدث هذا عادة عندما تصبح الأعصاب التي تتحكم في عضلات وجهك ملتهبة أو متورمة أو مضغوطة، يمكن أن يتسبب في تدلى جانب واحد أو وجهك أو تيبسه.
شلل الوجه:
أصبحت حالات شلل العصب الوجهي أكثر شيوعًا بين مرضى كورونا يقوم المرضى الذين ليس لديهم حتى تشخيص مؤكد لكورونا بالإبلاغ عن المشكلة، مما يشير إلى أنه حتى المرضى الذين لا يعانون من أعراض كورونا قد يعانون أيضًا من المضاعفات.
وفقًا لدراسة أجراها باحثون في ليفربول، قد يكون فيروس كورونا مسؤولاً عن زيادة عدد حالات شلل الوجه، قالت الدراسة أيضًا إن الأطباء يجب أن يدركوا أن هذا قد يكون عرضًا مبكرًا للمرض.
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