طريقة عمل كيك سريع الكاكاو بصوص الشيكولاتة اللذيذ

طريقة عمل كيك سهل بالكاكاو مع صوص لذيذ شهي، من أشهر وأحلى الحلويات التي تعد بالمنزل كما إنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات والمقادير كلها متوفرة بالمنزل وتعد تحلية لذيذة بالأخص عندما يضاف لها صوص شوكولاته يعزز من طعمها وتنفيذها بسهولة، فعند دخول فصل الشتاء تبغى ربة منزل دائما في تقديم أشهى الحلويات لأبنائها وأسرتها لتطعم احبائها من حلى يقدم في مطاعم ونتيجة مضمونة لكيك كاكاو هش لذيذ كيكة أسفنجية سهلة، وتناولها مع عصير أو كوب شاي أو قهوة كما يمكن أن تكون وجبة شهية خفيفة لإفطار لذيذ، ابهري بها ضيوفك وأسرتك. مكونات كيك كاكاو اسفنجي هش منفوخ نحتاج إلى ربع كوب زيت نباتي. عدد 5 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر. كوب ونصف دقيق منخول أبيض. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب كبير سكر. ربع كوب كاكاو خام. طريقة تحضير كيك كاكاو اسفنجي هش رائع في البداية فصل بياض البيض عن الصفار وخفق البياض جيدا بمضرب للبيض وإضافة بعض نصف كوب من السكر مع الاستمرار في الخفق حتى يتحول لونه إلى لون أبيض وقوام سميك.

ثم تكرار الأمر مع صفار البيض، وخفقه جيدا مع ملعقة الفانيليا، وإضافة له نصف كوب سكر، مع الخفق جيدا حتى تتمازج جيدا مع باقي المكونات.

بعدها يضاف صفار البيض المخفوق مع بياض البيض والسكر، وخلط مكونات كلها معا حتى تمتزج مع بعضها البعض.

ثم ضعي الدقيق ملعقة من البيكنج باودر والكاكاو إلى مزيج البيض، بإضافة ربع كوب زيت نباتي، مع الاستمرار في خلط كل المكونات بشكل جيد.

ثم ضعي المزيج داخل صينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تصل إلى 20 دقيقة، واختبري الكيك عن طريق سكين من المنتصف، حتى تتأكدي من خلو المزيج من عجين الكيك، وبذلك تكون كيك كاكاو بصوص الشوكولاته نضج وأصبح جاهز على الأكل بعد وضع عليه صوص شوكولاته. X إقرأ أيضاً: تقشير الجلد الجاف جلد قشر البرتقال في الجسم مكونات كيك كاكاو اسفنجي هش منفوخطريقة تحضير كيك كاكاو اسفنجي هش رائع

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