وصفة جبارة لتنظيف عيون البوتاجاز والفرن من الحروق والدهون في دقائق

وصفة جبارة لتنظيف عيون البوتاجاز، مهمة تنظيف البوتاجاز من المهمات الصعبة التي تكرهها الكثير من ربات البيوت، وهذا لما تحتاجه من وقت طويل ومجهود أكبر، ولكن هذا يرجع إلى سببين، الأول هو إهمال تنظيف البوتاجاز أولاً بأول، حيث أنه من الأفضل مسح أي بقع فور وقوعها على البوتاجاز، حيث يكون إزالتها مهمة سهلة جداً ولا تحتاج إلى أي مجهود، على العكس من ترك البقع تتراكم على البوتاجاز، فإن هذا يجعل مهمة إزالتها صعبة جداً.

ومن الطرق السريعة لتنظيف أي بقع على البوتاجاز هو رشها ببعض من الملح، وبعد عدة دقائق نمسح البقعة بقطعة قماش مبللة بالماء، وعندها سوف نلاحظ إختفائها بسهولة جداً، أما السبب الثاني الذي يجعل مهمة تنظيف البوتاجاز صعبة، هو عدم تنظيم مهمة التنظيف واستخدام مواد غير فعالة لتنظيف البوتاجاز.

وصفة جبارة لتنظيف عيون البوتاجاز

ولتنفيذ هذه المهمة بكل سهولة يتم في البداية إزالة إطارات وعيون البوتاجاز، ووضعها في خليط مكون من كمية كبيرة من الماء الساخن المضاف له نصف كوب من البيكنج بودر، وكوب من سائل الصحون ونصف كوب من الخل ونصف كوب من عصير الليمون، ونتركهم أطول فترة ممكن، ولكن أقل مدة هي أربع ساعات، وفي أثناء ذلك نحضر خليط آخر مكون من لتر من الماء الساخن وربع كوب من البيكنج بودر ونصف كوب من سائل الصحون وملعقة كبيرة من الخل.

وبعدها نمسح سطح البوتاجاز بالكامل بهذا الخليط، ونفرك البقع جيداً وسوف نلاحظ إختفائها بكل سهولة، وبعد ذلك نقوم بمسح السطح بفوطة مبللة بالماء فقط، وبعد ذلك يتم فرك العيون والإطارات بفرشاة تنظيف لنزيل جميع البقع والدهون منها، وبعدها نغسلها بالماء الدافئ فقط، ثم نتركها على قطعة قماش جافة حتى تجف تماماً، ثم نعيد تركيبها مرة أخرى.

طريقة تنظيف الفرن

أما الفرن من الداخل فإن اسهل طريقة لتنظيفها، هو تسخين البوتاجاز ووضع كمية من الماء الساخن داخله ونتركه حتى يغلي يتبخر تمامً، وبعدها نطفئ الفرن ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نمسح الفرن من الداخل بقطعة قماش مبللة ببعض من الخل المخفف، وسوف نلاحظ إختفاء البقع والدهون بسهولة بسبب بخار الماء الذي يعمل على إذابة الدهون والبقع المتكتلة.