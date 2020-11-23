أمارس الرياضة لكني لم أستطع أن أتخلص من كرشي.. فماذا أفعل

عدم التخلص من الكرش بالرغم من ممارسة الرياضة معناه أن الشخص الراغب في التخلص من كرشه يقوم بعمل 5 أخطاء تتسبب في عدم القضاء على الدهون التي تتراكم في منطقة البطن بشكل ملحوظ حتى لو كان يتبع رجيمًا.من الأخطاء التي يقع فيها الفرد والتي تسبب له استمرار تراكم الدهون في البطن هي اعتقاده بأنه باتباعه رجيمًا قاسيًا يستطيع أن يتناول أطعمة بأي كمية سعرات حرارية حتى لو كانت أعلى من السعرات اللازمة للجسم.

كما لفت المختصون إلى أن الرياضة المعروفة والتقليدية لا تكفي للقضاء على تراكم الدهون في منطقة البطن، ولكن من الضروري أن يركزوا على تمارين المقاومة التي تجبر الجسم على تحملها بالإضافة إلى أداء تمارين جسمانية متقطعة من وقت لآخر.

وأوضح الخبراء في هذا المجال أن بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يعتمدون على تناول كميات قليلة من الأكل لكن سعراتها الحرارية كبيرة، ناصحين الراغبين في تخسيس منطقة البطن بتناول سعرات حرارية أقل من كمية السعرات اللازمة للجسم يوميًا لأن الدهون المتكونة حول البطن تكون نتاجًا لتناول سعرات حرارية زائدة.

وأشاروا إلى أن التعب يجعل مسألة فقدان بروز البطن كما أنه يسبب ارتفاع في نسبة الأدرينالين مما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والتنفس مما يساهم في إنتاج جلوكوز يتم تخزينه في الجسم إضافة إلى الدهون حتى يستمد الجسم بالطاقة فورًا.

من المعروف أن مشكلة بروز البطن ليست في إفساد الشكل فقط ولكن لارتباطها بالإصابات القلبية وبالسكر؛ من أجل ذلك يجب أن يتخلص الإنسان بشكل سريع من الدهون المتراكمة حول البطن حتى يستطيع أن يعيش سليمًا وأن يمتد عمره ( بإذن الله ).

يستطيع المصاب بالسمنة في منطقة البطن أن يعرف ذلك من خلال استخدام المازورة لقياس محيط الوسط فإذا زاد عن 40 بوصة والتي تعادل 102 سم عند الرجال و 35 بوصة التي تعادل 88 سم عند المرأة.

بالرغم من صعوبة التخلص من الكرش إلا أن المصاب بالسمنة في هذه المنطقة أن يقوم بذلك بسهولة إذا اتبع الطرق الآتية: