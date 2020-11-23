أعراض كسل الغدة الدرقية وأسبابها

كسل الغدة الدرقية أحد الأمراض أ الأعراض الصحية التي تصيب الغدة الدرقية، ويحدث كسل الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، ولهذه الحالة الصحية التي تصيب النساء أكثر من الرجال مسببات وأعراض اوردها موقع وزارة الصحة السعودية، ونتعرف عليها في التالي..

أسباب كسل الغدة الدرقية:

التعرض للإصابة بمرض مناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

الخضوع المسبق للعلاج الإشعاعي.

الإصابة المسبقة بأحد أمراض الغدة الدرقية.

التقدم في السن.

وجود تاريخ عائلي بالإصابة بأمراض الغدة الدرقية.

الخضوع للجراحة لأمراض متعددة.

قلة وجود عنصر اليود في الغذاء.

الإصابة به منذ الولادة بمشاكل خلقية.

الإصابة بأمراض الغدة النخامية.

بعض الأدوية تسبب كسل الغدة الدرقية.

الإصابة بالسكري من النوع الأول.

أعراض كسل الغدة الدرقية:

تختلف الأعراض في حدتها وعددها من شخص لآخر، وفي الغالب دوت الخليج:

الشعور المستمر بالبرودة.

اضطرابات التركيز.

الإرهاق العام والمستمر.

زيادة الوزن بدون مبرر.

انتفاخ في الوجه.

ألم المفاصل والعضلات.

الإمساك واضطرابات في عملية الهضم و الإخراج.

مشاكل في البشرة و الإصابة بجفاف البشرة.

تلف الشعر وجفافه.

غزارة الحيض أو عدم انتظام فتراته.

مشاكل في الخصوبة.

الاكتئاب.

بطء نبضات القلب.

علاج كسل الغدة الدرقية:

العلاج المعتمد لكسل الغدة الدرقية هو تناول الهرمونات الطبية التي تشبه الهرمون الذي تفرزه الغدة، والاستمرار في قياس مستواه في الجسم، وتنظيم الجرعة حسب ذلك.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.